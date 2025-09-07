Петерис Апинис: "Реформ нет, персонала не хватает - куда движется латвийское здравоохранение?"
"Уважаемые читатели, прошу прощения – я не являюсь автором этого заголовка, - пишет известный латвийский врач Петерис Апинис в своем комментарии для Otkrito.lv. - Такой заголовок дан отчету Государственного контроля Латвийской Республики о стационарном здравоохранении в Латвии. Я совершенно случайно нашел этот 128-страничный документ на скамейке на улице Сканстес и с интересом прочитал его".
Ураган от Госконтроля
Все, что я до сих пор критически писал об имитации активности Министерства здравоохранения в области стационарного лечения, – это легкий ветерок по сравнению с ужасающим ураганом Государственного контроля, созданным в этом документе. Читателям я могу предложить несколько заголовков глав: «Министерство здравоохранения, управляя сетью стационарных лечебных учреждений, не действовало в интересах общества» или «Стационарные медицинские услуги планируются и организуются неэффективно и непродуктивно». При этом заголовки очень мягкие по сравнению с текстом, в котором излагается точка зрения Государственного контроля.
Интернет-порталы сообщают о встрече министра здравоохранения Хосама Абу Мери с правлением Латвийской ассоциации врачей («Абу Мери: демографическая политика — это только красивые, но пустое обещание») и можно прочитать о возможном решении министра по проблемам здравоохранения – министерству необходимо дополнительно 651 миллион евро из государственного бюджета. Тем, кто реже следит за заявлениями министра, могу сказать, что эта сумма меняется – месяц назад она составляла ровно 700 миллионов, а неделю назад – 500 миллионов. Отчет Государственного контроля свидетельствует, что деньги в руках министерства, возглавляемого Хосамом Абу Мери, не означают рациональные расходы.
В любом случае, я с большим удовольствием в кратком изложении расскажу латвийским читателям все, что написано в отчете Государственного контроля, как только с первой страницы отчета исчезнет запись о том, что это информация с ограниченным доступом. Хотя эти же выводы в значительной степени могут подтвердить те жители Латвии, которые во время пребывания Хосама Абу Мери на посту министра заметили хаос, удлинение очередей, а также значительное увеличение неравенства по признакам «молодой–старый», «здоровый–больной», «житель Риги–житель отдаленной сельской местности» или «богатый–бедный». Неравенство в Латвии означает, что лучшие медицинские услуги может получить только богатый, молодой и здоровый житель Риги.
Придется оптимизировать
Сегодня в Елгаве проходит серьезная встреча по поводу возможных изменений в системе здравоохранения. На мою электронную почту пришла презентация, которую Министерство здравоохранения собирается показать руководителям больниц и местных самоуправлений. Читая эту презентацию, становится ясно, что на самом деле даже Министерство здравоохранения понимает, что никаких дополнительных 651 миллиона в бюджете здравоохранения не появится, и придется рационализировать сеть больниц.
В вышеупомянутом отчете Государственного контроля говорится, что еще в 2016 году эксперты Всемирного банка указали путь оптимизации лечебных учреждений, но за 9 лет практически ничего не было сделано.
Сегодня Министерство здравоохранения готовится показать путь к пересмотру сети отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, пересмотру уровней больниц, определению требований к стационарным медицинским услугам, а также наметить возможные модели сети сотрудничества больниц. Я не верю, что в какой-то степени будет пересмотрена модель финансирования, поскольку это в любом случае вызовет колебания в нашей информационной среде, а именно этого больше всего боится Хосам Абу Мери, который в своей деятельности как министр опирается на громкие обещания, широкое видение будущего и полное бездействие.
Таким образом, независимо от того, что будет обсуждаться в Елгаве и какие грандиозные цели будут поставлены, до 3 октября следующего года (дня выборов в Сейм) ничего существенного не изменится, так же как не изменилось за предыдущие два года руководства Хосама Абу Мери. И все же – презентация Министерства здравоохранения является достаточно серьезным документом, чтобы его пересмотреть и прокомментировать. Наиболее важным в этом документе является пересмотр уровня больниц, и, согласно видению министерства, в будущем в Латвии высший уровень, или многопрофильные больницы, будут в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Средний уровень, или региональные больницы (основные профили стационарной медицинской помощи – терапия, хирургия, акушерство, травматология), будут в Огре, Цесисе, Мадоне, Екабпилсе, Елгаве и Кулдиге, а основные профили – терапия и уход за хроническими пациентами – в Талси, Тукумсе, Салдусе, Добеле, Бауске, Айзкраукле, Ливаны, Прейли, в Краславе, Лудзе, Балви, Алуксне, Гулбене и Лимбажи.
Географические промахи
Надо сказать, что план интересный, он вызовет ровные колебания в муниципалитетах, но потом найдется козел отпущения в Министерстве здравоохранения (я думаю, что это будет директор Департамента здравоохранения Санита Янка), ведь министр не мог даже представить себе ничего страшнее, чем снижение уровня медицинского обслуживания в каком-либо районе Латвии.
Оптимизируя сеть лечебных учреждений, министерство должно учитывать несколько критериев, например, численность населения и расстояние, которое бригада скорой помощи должна преодолеть, чтобы добраться до другой больницы. С этой точки зрения сомнительным сценарием является преобразование больницы в Алуксне в базовую больницу, поскольку расстояние до Валмиеры составляет 115 километров, или полтора часа езды. Исходя из чисто географических соображений, в качестве региональной больницы следовало оставить либо Алуксненскую, либо Балвскую, либо Гулбенскую больницу, и по ряду других соображений выбор пал бы на Алуксненскую.
Второй географический промах – Курземе. Как известно, крупные аварии в Латвии обычно происходят на трассе Рига – Лиепая или Рига – Вентспилс, и теперь бригада NMPD должна ехать либо час до Риги, либо час до какого-нибудь приморского города Курземе – Лиепаи или Вентспилса.
Какие бы были мои рекомендации Министерству здравоохранения, глядя на карту Латвии и удивляясь планам министерства? Если задача состоит в экономии средств, то многопрофильные больницы за пределами Риги следует оставить в Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере. Не нужно изо всех сил пытаться сохранить конкуренцию между Лиепаей и Вентспилсом, а также между Даугавпилсом и Резекне. Будем честны – и Резекне, и Вентспилс – это небольшие города, даже меньше, чем, например, Огре. Мне кажется, что Тукумс заслуживает статуса средней больницы.
Будем полагаться на соседей?
Что касается Алуксне, то здесь ситуация еще более забавная. Больница в Алуксне также является учреждением по уходу за военнослужащими НАТО, но в настоящее время в Алуксне дислоцированы как канадцы, так и американцы. Поэтому посольства США и Канады уже направили письма с выражением обеспокоенности в Министерство здравоохранения, но до сих пор не получили ответа.
И канадцы, и американцы спрашивают: кто в случае необходимости окажет медицинскую помощь американским и канадским военнослужащим, если в Алуксне будет полностью ликвидирован хирургический профиль?
Самый простой ответ – медики соседней страны в городе Виру. От Алуксне до Виру 64 километра, или 50 минут езды. Больница в Виру также аккредитована Медицинской службой НАТО и находится значительно ближе, чем Валмиера.
Сложная ситуация сложилась с классификацией больниц по уровням неотложной помощи и приемных отделений. Больницы среднего уровня должны быть в состоянии обеспечить прием пациентов в травматологии, педиатрии и акушерстве, должны быть в состоянии осуществлять наблюдение за пациентами 24/7, причем на наблюдаемых койках надо иметь возможность разместить до 20% пациентов, доставленных NMPD.
То, что покажут в слайдах, подготовленных министерством, означает, что мы будем пытаться еще больше бюрократизировать и детализировать все. Кажется, что было бы проще рассматривать каждую больницу отдельно. Правда, в таком случае статус многопрофильной больницы начала бы претендовать больница Огрского края. В свою очередь, с точки зрения государственной безопасности, совершенно не учитываются такие возможные угрозы и нагрузка на больницы, как возможные пути эвакуации или возможное отсутствие мостов через Даугаву.