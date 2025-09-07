Петерис Апинис: "Реформ нет, персонала не хватает – куда движется латвийское здравоохранение?"

Таким образом, независимо от того, что будет обсуждаться в Елгаве и какие грандиозные цели будут поставлены, до 3 октября следующего года (дня выборов в Сейм) ничего существенного не изменится, так же как не изменилось за предыдущие два года руководства Хосама Абу Мери. И все же – презентация Министерства здравоохранения является достаточно серьезным документом, чтобы его пересмотреть и прокомментировать. Наиболее важным в этом документе является пересмотр уровня больниц, и, согласно видению министерства, в будущем в Латвии высший уровень, или многопрофильные больницы, будут в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Средний уровень, или региональные больницы (основные профили стационарной медицинской помощи – терапия, хирургия, акушерство, травматология), будут в Огре, Цесисе, Мадоне, Екабпилсе, Елгаве и Кулдиге, а основные профили – терапия и уход за хроническими пациентами – в Талси, Тукумсе, Салдусе, Добеле, Бауске, Айзкраукле, Ливаны, Прейли, в Краславе, Лудзе, Балви, Алуксне, Гулбене и Лимбажи.