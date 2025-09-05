ВИДЕО: низкие полеты вертолетов на Закюсале напугали жителей: "Сердце в пятки ушло"

Сегодня на Закюсале прошла демонстрация учений Namejs 2025. На набережной острова состоялся день гостей и СМИ, где были показаны взаимодействие Национальных вооружённых сил, союзников и гражданских партнёров, а также их боеспособность. Гости и представители СМИ могли наблюдать, как задействованные подразделения на практике демонстрируют готовность быстро и эффективно реагировать на различные угрозы безопасности.