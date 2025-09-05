ВИДЕО: низкие полеты вертолетов на Закюсале напугали жителей: "Сердце в пятки ушло"
На этой неделе по всей территории Латвии начались масштабные учения, организованные Национальными вооружёнными силами, в которых принимают участие около 12 000 латвийских и союзных солдат и земессаргов. Однако не все маневры по душе жителям.
Сегодня на Закюсале прошла демонстрация учений Namejs 2025. На набережной острова состоялся день гостей и СМИ, где были показаны взаимодействие Национальных вооружённых сил, союзников и гражданских партнёров, а также их боеспособность. Гости и представители СМИ могли наблюдать, как задействованные подразделения на практике демонстрируют готовность быстро и эффективно реагировать на различные угрозы безопасности.
Военные учения Namejs 2025 на Закюсале
Во время показа был проведён совместный тактический манёвр Национальных вооружённых сил и союзных войск, предусматривающий динамическую атаку на укрепления условного противника.
Однако для жителей Риги масштабные манёвры оказались не только впечатляющим зрелищем, но и серьёзным источником тревоги.
«Мы живём недалеко, и когда вертолёты пролетели так низко, у детей началась паника. Маленький сын расплакался, подумал, что что-то случилось», — рассказала жительница Пардаугавы.
«Собаки во дворе залаяли, кошка спряталась под кровать. Животные страшно реагируют на этот шум», — пожаловалась другая рижанка.
Некоторые отмечают, что манёвры вблизи центра города стали неожиданностью. «Я шла по улице, и над головой прямо завис вертолёт — сердце в пятки ушло», — говорит мужчина, проживающий неподалёку.
«Вертолёты летали так низко, что казалось, стекла задрожат. Это не нормальные условия для жилого района», — делится очевидица.
«У многих пожилых соседей поднялось давление от такого шума. Надо учитывать и таких людей», — добавила жительница района.
Рижане признают важность учений, но выражают недовольство тем, что они проходят так близко к жилым кварталам. «Да, оборона важна, но почему за наш счёт — нервов и здоровья жителей?» — негодует другой человек.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят масштабные учения национальной обороны Namejs 2025, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). В них принимают участие военнослужащие и земессарги всех подразделений НВС, включая солдат службы национальной обороны, резервистов, а также военные союзных государств.