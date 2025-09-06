Пока в Латвии растет благосостояние, из-за новых налогов в Эстонии стали экономить на еде
Как пишет Postimees, чувствительность потребителей к ценам достигла в Эстонии рекордно высокого уровня - целых 74 процента признали, что акции и специальные предложения очень сильно влияют на их покупательские решения. Это показало исследование Norstat, проведенное по заказу Lidl.
«Жители Эстонии все чаще ищут способы экономить каждый день. Роль розничных сетей - предлагать стабильно низкие цены и широкий ассортимент - становится все важнее в условиях жесткой конкуренции. Потребители не должны идти на уступки в плане качества - это один из важнейших аспектов с точки зрения здоровья нации, и именно над этим мы работаем», - сказала специалист по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель.
Повышение налога, введенное правительством Эстонии, заметно повлияло на покупательские привычки. 68 процентов респондентов сказали, что теперь приобретают еще более дешевые продукты, половина стали внимательнее следить за акциями, а 29 процентов покупают продукты меньшими порциями.
Одним из главных результатов исследования стало высокое одобрение потребителей идеи снизить налог с оборота (так в Эстонии называют налог на добавленную стоимость - НДС) на продукты питания. 89 процентов опрошенных считают, что такая мера необходима для смягчения экономического давления на эстонские семьи. Особенно сильную поддержку эта идея нашла среди людей с низкими доходами.
«Как международная розничная сеть, работающая на большинстве европейских рынков, мы видим на примере Польши, Германии и Латвии, что сниженный НСО оказывает заметное влияние на конечные цены товаров. Налоговые повышения в Эстонии уже привели к снижению покупательской способности и ухудшению положения людей в целом», - добавила Сеппель.
А что в Латвии? "Мы едим больше фруктов, сокращаем потребление сахара и все чаще выбираем покупки в интернете. В то же время снижается потребление хлеба, муки и картофеля, но растут расходы на отдых, здоровье и культуру. Данные о потреблении латвийских домохозяйств ясно показывают — образ жизни общества меняется, а общий уровень благосостояния растет", - с таким посланием на центральной дискуссии выставки Riga Food выступил на этой неделе руководитель Центрального статистического управления Латвии Раймонд Лапиньш, представив в цифрах, как трансформируются потребительские привычки.
По его словам, с 1996 года доля продуктов питания в расходах семей снизилась с 50,9% до 23,3%. Средние доходы на одно домохозяйство за три года выросли с 1524 евро в 2021 году до 1872 евро в 2023 году.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что рост благосостояния жителей Латвии объявлен одним из самых высоких в Европе.