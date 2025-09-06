Пока в Латвии растет благосостояние, из-за новых налогов в Эстонии стали экономить на еде

А что в Латвии? "Мы едим больше фруктов, сокращаем потребление сахара и все чаще выбираем покупки в интернете. В то же время снижается потребление хлеба, муки и картофеля, но растут расходы на отдых, здоровье и культуру. Данные о потреблении латвийских домохозяйств ясно показывают — образ жизни общества меняется, а общий уровень благосостояния растет", - с таким посланием на центральной дискуссии выставки Riga Food выступил на этой неделе руководитель Центрального статистического управления Латвии Раймонд Лапиньш, представив в цифрах, как трансформируются потребительские привычки.