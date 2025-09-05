В Литве хотят ввести новый налог для автовладельцев. А в Латвии не собираются?
Как сообщают литовские СМИ, в стране предложено ввести налог на заторы на въезде и выезде из крупных городов Литвы в часы пик.
Согласно документу, это было бы сделано на основе директивы Европарламента и Совета Европы – налогообложение за использование инфраструктуры. Налог будет снижать потоки транспорта в часы пик на самых загруженных участках, а собранные средства помогут решению вопроса оборудования дополнительных соединений.
Сумму налога будут подсчитывать в зависимости от расстояния, которое автомобиль проехал, используя определенную инфраструктуру, и от типа транспортного средства. После уплаты налога появится право пользоваться инфраструктурой конкретному транспортному средству, в сумму будут входить: налог на инфраструктуру и налог на заторы или налог за внешние расходы.
Согласно директиве, налог на заторы для легковых авто в городе на магистралях составит 0,26 евро/км, на основных дорогах - 0,61 евро/км. За городом (на магистралях) – 0,24 евро/км, на основных дорогах – 0,42 евро/км. Проект закона литовское правительство уже передало на рассмотрение в Министерство транспорта.
Латвийские власти с подобными идеями о введении новых автоналогов, пока не выступали. Зато регулярно повышают уже существующие.
В Латвии одним из самых важных налогов, которые должны платить автовладельцы, является налог на эксплуатацию транспортного средства. Этот налог уплачивается ежегодно и определяется исходя из технических параметров автомобиля — полной массы, объема двигателя и мощности мотора.
С 1 января 2025 года все ставки этого налога были повышены на 10%. Это повышение затронуло все транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания — как бензиновые, так и дизельные автомобили.
Кроме того, в Латвии есть налог на регистрацию транспортного средства. Он уплачивается один раз — при регистрации автомобиля в Латвии, например, при покупке машины из-за рубежа. В 2025 году порядок его расчета не менялся. Размер налога по-прежнему зависит от количества выбросов CO₂, которое производит транспортное средство, и к нему могут применяться различные скидки или надбавки в зависимости от класса выбросов.