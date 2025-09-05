В Литве хотят ввести новый налог для автовладельцев. А в Латвии не собираются?

Кроме того, в Латвии есть налог на регистрацию транспортного средства. Он уплачивается один раз — при регистрации автомобиля в Латвии, например, при покупке машины из-за рубежа. В 2025 году порядок его расчета не менялся. Размер налога по-прежнему зависит от количества выбросов CO₂, которое производит транспортное средство, и к нему могут применяться различные скидки или надбавки в зависимости от класса выбросов.