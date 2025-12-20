В Latvijas Pasts раскрыли, куда чаще всего улетают латвийские посылки в праздники

В последние годы заметно, что рождественские открытки и пожелания все чаще отправляют не только представители старшего поколения — к этой традиции присоединяются и молодые люди. А все письма, адресованные Деду Морозу, Latvijas Pasts доставляет в офис Деда Мороза в Зиемупе. «Вчера я с ним связалась, и получено уже более 150 писем. Хотя большинство — от детей из Латвии, много писем приходит и из экзотических стран: там списки желаний, яркие рисунки, признания в хороших и плохих поступках. Письма получены с Тайваня, из Австралии, Японии, Гонконга, Германии, Франции», — рассказывает представитель Latvijas Pasts.