В Latvijas Pasts раскрыли, куда чаще всего улетают латвийские посылки в праздники
Для Latvijas Pasts предпраздничный период - очень напряженное время. Как меняется поток отправлений и в какую страну жители Латвии чаще всего посылают свои поздравления?
По мере приближения Рождества и времени подарков почтовые отделения традиционно становятся особенно оживленными — растет и число клиентов, и объем отправленных посылок, сообщают TV3 Ziņas. «Все же все отправляют — подарочки, сладости, какие-то мелочи. Все равно что-то происходит. Вот мы и ждем наших клиентов, у нас очень хорошее настроение, так что ждем еще большего наплыва», — рассказывает сотрудница почты Татьяна.
Работы прибавилось и в сортировочно-логистическом центре Latvijas Pasts, особенно по вечерам и ранним утром, когда прибывают партии отправлений.
«Конечно, приближение Рождества мы чувствуем. Это заметно абсолютно во всех сегментах. Увеличился объем отправлений — и по Латвии, и среди международных входящих посылок. И надо сказать, что одна тенденция, которую мы наблюдаем: объем международных входящих отправлений остается стабильно высоким уже с ноября», — отмечает специалист по коммуникациям Latvijas Pasts Инита Федко.
По ее словам, в этот праздничный период объем экспортных отправлений вырос примерно на 30%, а импортных — примерно на 5–10%. Чаще всего посылки, как и обычно, отправляют в Великобританию, Японию, Канаду и Норвегию.
«Еще одна характерная тенденция связана с изменением подхода крупнейших платформ электронной коммерции: все больше людей получают по объему более крупные отправления, но по количеству — меньше. Если раньше один адресат нередко получал множество небольших посылок, то теперь, поскольку подход электронной коммерции изменился, эти отправления упаковывают в одну более крупную, соответственно, посылка становится больше, но их число уменьшается», — поясняет Федко.
70–85% от общего количества отправлений составляют именно посылки с крупных платформ электронной коммерции из третьих стран. Похожая картина наблюдается и в других странах Европы. Кроме привычной предпраздничной нагрузки, в декабре этого года Latvijas Pasts начала предоставлять и новый сервис: в Латвии обрабатываются и проходят таможенное оформление посылки, которые затем направляются в другие европейские страны.
В последние годы заметно, что рождественские открытки и пожелания все чаще отправляют не только представители старшего поколения — к этой традиции присоединяются и молодые люди. А все письма, адресованные Деду Морозу, Latvijas Pasts доставляет в офис Деда Мороза в Зиемупе. «Вчера я с ним связалась, и получено уже более 150 писем. Хотя большинство — от детей из Латвии, много писем приходит и из экзотических стран: там списки желаний, яркие рисунки, признания в хороших и плохих поступках. Письма получены с Тайваня, из Австралии, Японии, Гонконга, Германии, Франции», — рассказывает представитель Latvijas Pasts.