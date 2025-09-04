Белые пляжи, богатая история и ужин за 33 евро не четверых: малоизвестный европейский курорт может стать хитом сезона
Малознакомый болгарский курорт признан лучшим местом для недорогого пляжного отдыха в новом "Индексе дешевых пляжей" от easyJet, благодаря сочетанию богатой истории, живописных пляжей и доступных цен.
В поисках бюджетного, но при этом насыщенного впечатлениями отдыха туристам стоит обратить внимание на Болгарию. Согласно новому рейтингу «Индекс дешевых пляжей», составленному авиакомпанией easyJet, первое место занял город Несебр (Несебыр)— курорт на берегу Черного моря, известный своими белыми песчаными пляжами и старым городом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несебр — небольшой полуостров, который часто называют «Жемчужиной Черного моря». Город соединяет в себе морской шарм, богатую историю и аутентичную болгарскую культуру. Узкие мощеные улочки, уютные дома XIX века и знаменитая кухня с акцентом на свежие морепродукты делают его одним из самых привлекательных направлений для путешественников.
За городом поднимаются горы Странджа, а поблизости расположен заповедник Ропотамо, известный своей дикой природой, тропами для пеших прогулок и возможностями для наблюдения за птицами. Курорт активно развивается как центр для водных видов спорта: здесь популярны гидроциклы, виндсерфинг и дайвинг. Для семейного отдыха работает крупный аквапарк Aqua Paradise с множеством аттракционов, горок и бассейнов.
По вечерам город оживает: в Несебре около 20 баров и клубов, ночная жизнь при этом остается доступной по цене и не уступает известным европейским курортам. Согласно данным easyJet, отдых в Несебре обойдется туристам заметно дешевле, чем во многих других странах Европы:
- бокал пива — €1,90
- мороженое — €1,40
- семейный ужин на четверых — €33
- ночь в отеле — €53
Таким образом, Несебр сочетает в себе сразу два преимущества — богатую культурную программу и низкие цены, что делает его особенно привлекательным для семей и молодежи. Самый удобный способ попасть в Несебр — рейс в аэропорт Бургаса, который находится всего в 35 километрах от курорта.
Альтернативы в рейтинге
Второе место в рейтинге «Индекс дешевых пляжей» заняла Будванская Ривьера в Черногории, славящаяся 35-километровым побережьем Адриатики. Третью строчку занимает Коста-де-Альмерия в Испании, где туристов ждут золотые пляжи и уникальная пустыня Табернас.