Руководитель клиники: "О каком укреплении обороноспособности мы можем говорить, если нет людей?"

Оборона — это не только оружие и техника, но и общество в целом: насколько оно мотивировано, готово к кризисным ситуациям и, в конечном счете, здорово. Здоровье населения — это основа национальной безопасности. Здоровые люди способны работать и платить налоги, а когда они чувствуют заботу государства, они будут мотивированы его защищать. Армия и гражданская оборона не могут эффективно функционировать, если общество физически и психологически ослаблено. Здравоохранение и оборона не конкурируют — они дополняют друг друга.