Руководитель клиники: "О каком укреплении обороноспособности мы можем говорить, если нет людей?"
Без здоровых граждан не будет безопасной страны. Латвия сталкивается с демографическим спадом, хроническими болезнями и очередями к врачам, что напрямую угрожает национальной безопасности, считает Кинтия Барлоти, руководитель Jelgavas Klīnika.
Оборона — это не только оружие и техника, но и общество в целом: насколько оно мотивировано, готово к кризисным ситуациям и, в конечном счете, здорово. Здоровье населения — это основа национальной безопасности. Здоровые люди способны работать и платить налоги, а когда они чувствуют заботу государства, они будут мотивированы его защищать. Армия и гражданская оборона не могут эффективно функционировать, если общество физически и психологически ослаблено. Здравоохранение и оборона не конкурируют — они дополняют друг друга.
Одной из характерных черт государства являются его территория и население. Нет людей — нет государства. Поэтому государство обязано заботиться о своих гражданах, и один из способов — это организованная система здравоохранения и повышение общественного понимания важности здоровья.
Какова ситуация сегодня?
Начнем с будущего Латвии — детей и молодежи. Исследования Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) показывают, что каждый пятый ребёнок в возрасте 11–15 лет имеет избыточный вес или страдает ожирением (22,8%), а среди молодежи 15–24 лет — каждый четвертый (24,7%). В целом жители Латвии мало двигаются, что приводит к болезням, связанным с малоподвижностью и лишним весом. На лечение этих заболеваний государство ежегодно тратит около 16,4 млн евро (по данным исследования Deloitte).
При призыве в Вооруженные силы нередко отбраковывают кандидатов из-за проблем со здоровьем. Также это касается поступающих в государственный Колледж погранохраны и Колледж полиции. Некоторые кандидаты не проходят физические и медицинские проверки. В школах по-прежнему отсутствует предмет «Здоровье», который с раннего возраста формировал бы понимание важности здоровья на протяжении всей жизни.
Очереди на прием к врачу достигают года
О каком укреплении обороноспособности мы можем говорить, если нет людей? Мы долгое время живем в демографической яме: население сокращается, общество стареет, создавая нагрузку на социальную и медицинскую системы. Заболевают и трудоспособные люди, и многие обращаются к врачам уже с запущенными проблемами, что обходится бюджету значительно дороже, чем если бы фокус был на амбулаторном обслуживании и профилактических проверках.
Бюджет здравоохранения долгие годы недофинансирован, очереди к специалистам на обследования порой достигают года и более. Это приводит к хроническим заболеваниям и длительным больничным листам, что негативно влияет на бюджет и работодателей. Налоговые поступления и экономический рост обеспечиваются здоровыми и работающими людьми.
Современная дорогая и труднодоступная медицина создаёт социальное напряжение и недовольство. Как можно ожидать лояльности граждан, если на приём к кардиологу очередь больше года?
Уроки пандемии COVID-19
Пандемия показала, насколько важна сильная система здравоохранения. В случае военной угрозы гражданская медицина критически важна: должна быть возможность лечить раненых, обеспечивать лекарства и психологическую поддержку населению. Проблемы здравоохранения в мирное время увеличивают уязвимость страны как в военном, так и в социальном плане. Недостаточное финансирование подрывает репутацию государства и влияет на доверие инвесторов.
Что посеешь, то и пожнёшь
На политическом уровне обсуждается, что государственный долг в ближайшие годы планируется увеличить с 20 млрд евро ещё на 8 млрд, при этом продолжая усиливать оборонный бюджет. Это приведёт к росту налоговой нагрузки, которую придётся компенсировать будущим поколениям. Было бы справедливо направить часть дополнительных средств в здравоохранение. Оборона и здоровье тесно связаны: воевать и защищать страну могут только здоровые люди. Без заботы государства о своих гражданах общество ответит тем же.
Безопасная Латвия — это также здоровые люди
Расчёты Министерства здравоохранения показывают, что в 2026 году для развития отрасли и повышения доступности медицинской помощи потребуется дополнительно 651 млн евро. Однако министерство признаёт, что эта сумма сейчас практически недостижима. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери неоднократно подчёркивал: безопасная Латвия — это также здоровые люди. Здравоохранение требует дополнительного финансирования, особенно в области демографии и доступности услуг в регионах, укрепления первичной медико-санитарной помощи как основы системы здравоохранения. Это напрямую связано с безопасностью населения.