В Латвии растет число случаев Covid-19 и госпитализаций; доступны обновленные вакцины

По данным SPKC, в предыдущем сезоне (с 1 августа 2024 по 25 марта 2025 года) в Латвии против Covid-19 вакцинировались 22 217 человек, из них 15 059 — старше 60 лет (2,8% данной возрастной группы). В ЕС/ЕЭЗ за тот же период вакцинировались около 13,6 млн человек старше 60 лет, при этом медианный показатель охвата составил 8,7% (в Швеции — 52,8%).