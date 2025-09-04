В Латвии растет число случаев Covid-19 и госпитализаций; доступны обновленные вакцины
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что последние эпидемиологические данные продолжают указывать на рост распространения Covid-19 и ухудшение ситуации.
Доля положительных тестов увеличилась с 8,0% в первой неделе августа до 17,3% в последней. За неделю количество новых госпитализаций пациентов с Covid-19 выросло с 8 до 48, также зарегистрированы три летальных исхода. Рост циркуляции вируса подтверждают и результаты мониторинга сточных вод. Подобная ситуация наблюдалась и год назад — всплеск инфекции пришёлся на конец лета и начало осени.
SPKC напоминает, что вакцинация против Covid-19 рекомендована людям с повышенным риском тяжёлого течения болезни:
- всем жителям от 65 лет;
- пациентам с умеренной или тяжёлой иммуносупрессией (включая подростков и детей с 6 месяцев);
- взрослым с серьёзными хроническими заболеваниями;
- беременным.
Также привиться рекомендуется тем, кто ежедневно ухаживает за пожилыми людьми или пациентами с тяжёлыми проблемами здоровья.
Латвия уже получила обновлённые вакцины против Covid-19, адаптированные к текущим вариантам вируса. Медучреждения, включая семейных врачей, могут заказывать их для сезонной вакцинации. Вакцины Comirnaty LP.8.1 предназначены для взрослых и подростков с 12 лет, детей 5–11 лет и малышей с 6 месяцев до 4 лет.
По данным SPKC, в предыдущем сезоне (с 1 августа 2024 по 25 марта 2025 года) в Латвии против Covid-19 вакцинировались 22 217 человек, из них 15 059 — старше 60 лет (2,8% данной возрастной группы). В ЕС/ЕЭЗ за тот же период вакцинировались около 13,6 млн человек старше 60 лет, при этом медианный показатель охвата составил 8,7% (в Швеции — 52,8%).
Согласно базе данных причин смерти, в прошлом сезоне от Covid-19 в Латвии умерли 317 человек, преимущественно старше 65 лет (89,0%). При этом 99,1% умерших не получили сезонную вакцинацию.
SPKC подчёркивает: вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни, госпитализации и смерти, поэтому призывает врачей и медучреждения активно вовлекаться в сезонную кампанию и обеспечивать доступность прививок для пациентов из групп риска.