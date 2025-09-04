Министр экономики: совет Rīgas siltums должен отвечать за рост тарифов
Первоначально запланированное повышение тарифа на теплоэнергию АО Rīgas siltums - это ответственность не только правления, но и совета предприятия, так как именно совет является его надзорным органом, представляющим интересы предприятия и контролирующим работу правления, заявил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.
Министр подчеркнул, что совет и правление Rīgas siltums должны взять на себя ответственность, поскольку уменьшение прироста тарифа было достигнуто благодаря активному вмешательству Министерства экономики, а не по инициативе совета предприятия.
Как указал Валайнис, более низкого прироста по сравнению с изначально запланированным удалось достичь благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене ниже утвержденного тарифа производства теплоэнергии, а также оптимизация рынка теплоэнергии, что позволит снизить закупочную цену теплоэнергии, получаемой из биотоплива, и максимально использовать остаточное тепло.
В связи с этим Минэкономики как один из акционеров предприятия намерено инициировать созыв внеочередного собрания акционеров Rīgas siltums, на котором будет предложено отозвать членов совета.
Согласно закону, собрание акционеров должно быть созвано в течение 21 дня, однако с их согласия оно может быть проведено раньше, и Минэкономики рассчитывает в этом вопросе на поддержку Рижской думы и остальных акционеров, сказал Валайнис.
Как сообщалось, совет Rīgas siltums выразил недоверие председателю правления Илварсу Петерсонсу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения проекта тарифа на теплоснабжение в столице. Петерсонс освобожден от должности с сегодняшнего дня.
Как пояснил совет, изменения в проекте тарифа были достигнуты только после того, как вопрос был актуализирован в публичном пространстве, а также благодаря активному вмешательству совета и акционеров, в результате чего удалось снизить его прирост.
С 5 сентября обязанности председателя правления предприятия будет исполнять член правления Калвис Калниньш. Карьеру в АО Rīgas siltums он начал как инженер, а позднее занимал должности руководителей теплоцентралей Daugavgrīva и Ziepniekkalns. С 2024 года Калниньш входит в правление предприятия, отвечая за эксплуатацию, ремонт и развитие теплосетей.
Как сообщалось, Министерство экономики также намерено предложить освободить от должностей председателя совета АО Rīgas siltums и его заместителя. Об этом министр экономики Виктор Валайнис заявил в социальных сетях. Минэкономики предложит Рижской думе созвать собрание акционеров Rīgas siltums, чтобы рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя совета Евгения Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша.
Министр заявил, что совет Rīgas siltums и его руководство должны взять на себя ответственность за работу предприятия.
С осени Rīgas siltums планировало повысить тариф на теплоснабжение с учетом компонента непредвиденных расходов в размере 2,05 евро на 21,5% - до 90,15 евро за мегаватт-час, что вызвало недовольство общества и критику со стороны Минэкономики. В настоящее время конечный тариф с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за мегаватт-час составляет 74,17 евро.
В результате пересмотра прирост тарифа c 1 октября удалось снизить до 11,9%, и он составит 83,01 евро за мегаватт-час, а без учета коррекции его прирост составит 4,1% - до 80,96 евро за мегаватт-час.