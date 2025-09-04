Совет Rīgas siltums освободил от должности председателя правления Петерсонса
Совет АО Rīgas siltums выразил недоверие председателю правления Илварсу Петерсонсу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения проекта тарифа на теплоснабжение в столице.
Илварс Петерсонс освобожден от должности с сегодняшнего дня.
Как пояснил совет, изменения в проекте тарифа были достигнуты только после того, как вопрос был актуализирован в публичном пространстве, а также благодаря активному вмешательству совета и акционеров, в результате чего удалось снизить его прирост.
Как сообщалось, Министерство экономики также намерено предложить освободить от должностей председателя совета АО Rīgas siltums и его заместителя. Об этом министр экономики Виктор Валайнис заявил в социальных сетях.
Минэкономики предложит Рижской думе созвать собрание акционеров Rīgas siltums, чтобы рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя совета Евгений Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша.
Министр заявил, что совет Rīgas siltums и его руководство должны взять на себя ответственность за работу предприятия.
Как сообщалось, с осени Rīgas siltums планировало повысить тариф на теплоснабжение с учетом компонента непредвиденных расходов в размере 2,05 евро на 21,5% - до 90,15 евро за мегаватт-час, что вызвало недовольство общества и критику со стороны Минэкономики. В настоящее время конечный тариф с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за мегаватт-час составляет 74,17 евро.
В результате пересмотра прирост тарифа c 1 октября удалось снизить до 11,9%, и он составит 83,01 евро за мегаватт-час, а без учета коррекции его прирост составит 4,1% - до 80,96 евро за мегаватт-час.
Как сообщили в Минэкономики, меньший прирост тарифа по сравнению с изначально планируемым стал возможен благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене ниже утвержденного тарифа производства теплоэнергии, а также оптимизация рынка теплоэнергии, что позволит снизить закупочную цену теплоэнергии, получаемый из биотоплива, и максимально использовать остаточное тепло.
Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что достичь меньшего повышения тарифа, чем планировалось, стало возможным благодаря участию всех сторон. Минэкономики является акционером не только Rīgas siltums, но и АО Latvenergo - одного из независимых поставщиков теплоэнергии, и найти возможности снизить прирост тарифа удалось благодаря переговорам.