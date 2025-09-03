Если повезет, рижане этой зимой будут платить за тепло меньше, чем запланировано
Хотя предприятие Rīgas siltums частично сократило запланированный рост тарифа на тепловую энергию, Рижская дума обещает искать дополнительные решения для снижения расходов жителей столицы на поставляемое тепло.
Как считают в Комитете по жилью и окружающей среде Рижской думы, у предприятия есть потенциальные возможности в будущем установить меньший тариф, поэтому 9 сентября созывается заседание комитета, на которое приглашены представители Rīgas siltums, чтобы обсудить возможности снижения себестоимости тепловой энергии, используя новую модель закупок.
На заседание комитета будут приглашены также представители Министерства экономики как держателя долей капитала предприятия, чтобы разъяснить, была ли надзорная деятельность за Rīgas siltums оптимальной, так и представители Совета по конкуренции, чтобы обсудить, не стали ли установленные ограничения одной из причин повышения тарифов.
Также к обсуждению возможного снижения тарифов будут приглашены представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), поскольку комиссия предоставила Rīgas siltums право самостоятельно устанавливать тарифы в соответствии с методикой SPRK.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, тариф на тепловую энергию Rīgas siltums с 1 октября вырастет на 11,9%, достигнув 83,01 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Изначально представленный регулятору тариф Rīgas siltums предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за МВт·ч. В настоящее время тариф Rīgas siltums составляет 74,17 евро за МВт·ч.