Если повезет, рижане этой зимой будут платить за тепло меньше, чем запланировано

На заседание комитета будут приглашены также представители Министерства экономики как держателя долей капитала предприятия, чтобы разъяснить, была ли надзорная деятельность за Rīgas siltums оптимальной, так и представители Совета по конкуренции, чтобы обсудить, не стали ли установленные ограничения одной из причин повышения тарифов.