Достать счета и плакать... Рижанам с 1 октября придется платить за тепло больше
С 1 октября этого года тариф Rīgas siltums на теплоэнергию увеличится на 11,9% до 83,01 евро за мегаватт-час, сообщили в Министерстве экономики. Новый тариф утвержден Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ).
В министерстве отметили, что тариф Rīgas siltums без корректировки с 1 октября увеличится на 4,1% - до 80,96 евро за мегаватт-час.
Первоначально поданный КРОУ проект тарифа Rīgas siltums включал компонент непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час и предусматривал прирост на 21,5% - до 90,15 евро за мегаватт-час. В настоящее время конечный тариф с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за мегаватт-час составляет 74,17 евро.
Как сообщили в Минэкономики, меньший прирост тарифа по сравнению с изначально планируемым стал возможен благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене ниже утвержденного тарифа производства теплоэнергии, а также оптимизация рынка теплоэнергии, что позволит снизить закупочную цену теплоэнергии, получаемый из биотоплива, и максимально использовать остаточное тепло.
Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что достичь меньшего повышения тарифа, чем планировалось, стало возможным благодаря участию всех сторон. Минэкономики является акционером не только Rīgas siltums, но и Latvenergo - одного из независимых поставщиков теплоэнергии, и найти возможности снизить прирост тарифа удалось благодаря переговорам.