Достать счета и плакать... Рижанам с 1 октября придется платить за тепло больше

Как сообщили в Минэкономики, меньший прирост тарифа по сравнению с изначально планируемым стал возможен благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене ниже утвержденного тарифа производства теплоэнергии, а также оптимизация рынка теплоэнергии, что позволит снизить закупочную цену теплоэнергии, получаемый из биотоплива, и максимально использовать остаточное тепло.