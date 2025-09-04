Никотиновая война в Австралии: нужна более разумная стратегия
Действующая политика правительства Австралии способствовала росту курения, подтолкнула общество к использованию нелегальных продуктов и создала благоприятные условия для организованной преступности.
Тревожные данные последнего опроса Roy Morgan показывают, что с тех пор, как в 2024 году правительство ужесточило ограничения на никотинсодержащие продукты, уровень курения и использование электронных сигарет в Австралии выросли. До этого распространённость курения постепенно снижалась, поэтому такой разворот стал тревожным сигналом для Канберры. Он высветил фундаментальный провал австралийского подхода к регулированию табака и никотина, который заставляет людей возвращаться к сигаретам и поддерживает чёрный рынок.
В Австралии действует одна из самых строгих в мире систем контроля никотина. На табачные изделия установлены чрезвычайно высокие налоги, а электронные сигареты фактически запрещены для потребителей. Эти меры должны были снизить курение и защитить молодёжь от вейпов, но данные Roy Morgan указывают на противоположный результат. В итоге поддерживается курение, общество вынуждено обращаться к нелегальным продуктам, а организованная преступность получает благодатную почву.
По данным опросов и оценкам отрасли, около 30–40 % никотинсодержащей продукции поступает к потребителям с чёрного рынка. Нелегальные сигареты широко доступны по всей стране и часто стоят лишь треть цены легальных. Они не облагаются налогами, не регулируются и не содержат предупреждений о вреде. Одновременно быстро растёт использование нелегальных вейпов.
Ранее считалось, что основной вред наносят именно табачные дымовые продукты. Но запрет привёл к формированию огромного нелегального рынка, угрожающего не только курильщикам, но и всему обществу.
Ставка правительства на репрессивные меры ситуацию не остановила. Как и в «войне с наркотиками», увеличение финансирования полиции, более строгие наказания и усиление контроля на границах редко ограничивают предложение. Напротив — это лишь углубляет проблему чёрного рынка, увеличивает прибыль преступников и риски для общества.
Международный опыт показывает иной путь. Такие страны, как Новая Зеландия, Швеция и Великобритания, внедрили политику снижения вреда от табака, сделав более доступными альтернативы с меньшим риском (например, электронные сигареты). Результаты впечатляют. С момента регулирования вейпов в Новой Зеландии в 2020 году уровень курения там снизился вдвое быстрее, чем в Австралии. Особенно заметным спад оказался в социально неблагополучных группах: доля курящих среди маори сократилась вдвое с 2016 года, а в самой низкой социально-экономической группе — с 26,2 % до 10,7 %. В Австралии же показатели в уязвимых слоях остаются высокими.
Это стало возможным благодаря подходу снижения вреда. Новая Зеландия признала, что для уменьшения смертности от курения главное — предложить курильщикам более безопасные альтернативы и сделать их доступнее, чем сигареты. Регулируя электронные сигареты и разрешая их продажу только в лицензированных магазинах с возрастными ограничениями, страна не допустила формирования значительного чёрного рынка и ускорила падение числа курящих.
Австралия больше не может игнорировать эти уроки. Сторонники снижения вреда уже предложили реформы: создание регулируемого легального рынка никотиновых продуктов с меньшим риском, снижение табачных акцизов для уменьшения нелегальной торговли, вовлечение курильщиков и вейперов в разработку политики. Также предлагается перенаправить ресурсы от репрессий к просвещению общества, предоставив людям достоверную информацию о рисках разных никотиновых продуктов.
Противники реформ утверждают, что стратегия снижения вреда не отвечает интересам общества. Но на деле нынешняя система выгодна лишь преступникам, контролирующим чёрный рынок, и табачной индустрии, чья продукция по-прежнему доступнее, чем безопасные альтернативы. Регулируемый рынок вейпов помог бы быстрее сократить курение и ликвидировать нелегальную торговлю. Австралии следует способствовать переориентации табачной индустрии с сигарет на более безопасные бездымные альтернативы.
Новые данные Roy Morgan подтверждают опасения многих экспертов: австралийская никотиновая политика не только неэффективна, но и вредна. Без срочных реформ уровень курения, вероятно, продолжит расти, чёрный рынок — расширяться, а всё больше сообществ окажется под угрозой преступности и небезопасных продуктов.
Австралии пора прекратить неудачную «никотиновую войну» и реализовать стратегию, которая действительно работает. Снижение вреда — не радикальная идея, а прагматичный, основанный на доказательствах подход, уже спасший жизни в других странах. Если политики действительно хотят уменьшить вред, защитить молодёжь и контролировать рынок, они должны действовать немедленно.