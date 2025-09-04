Никотиновая война в Австралии: нужна более разумная стратегия

Международный опыт показывает иной путь. Такие страны, как Новая Зеландия, Швеция и Великобритания, внедрили политику снижения вреда от табака, сделав более доступными альтернативы с меньшим риском (например, электронные сигареты). Результаты впечатляют. С момента регулирования вейпов в Новой Зеландии в 2020 году уровень курения там снизился вдвое быстрее, чем в Австралии. Особенно заметным спад оказался в социально неблагополучных группах: доля курящих среди маори сократилась вдвое с 2016 года, а в самой низкой социально-экономической группе — с 26,2 % до 10,7 %. В Австралии же показатели в уязвимых слоях остаются высокими.