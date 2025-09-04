Rietumu Banka профинансировал крупные проекты в Латвии на десятки миллионов евро

Как отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: «Наша основная задача – обеспечить капитал для развития бизнеса в изменяющейся экономической среде. Для успеха определяющим здесь часто становится взаимопонимание и диалог между банком и клиентом, в процессе которого мы вникаем в каждый проект, оцениваем его особенности и оказываем необходимую поддержку. Это позволяет находить решения для финансирования масштабных сложных сделок, которых с увеличением числа наших латвийских клиентов становится все больше. Нашей стратегической целью является дальнейшее расширение этого направления и содействие местному бизнесу, что будет способствовать росту экономики страны в целом».