Rietumu Banka профинансировал крупные проекты в Латвии на десятки миллионов евро
Опубликован финансовый отчет Rietumu Banka и Группы за январь-июнь 2025 года. В соответствии с отчетом, прибыль Rietumu Banka до налогов в первом полугодии составила 5,9 миллиона евро. Активы банка на 30.06.2025 составили 1,4 миллиарда евро, вклады клиентов – 980 миллионов евро, капитал и резервы – 349 миллионов евро.
В первом полугодии реализованы значительные проекты, направленные на поддержку латвийских предприятий и предоставление им финансирования для развития. Банк сообщил о ряде крупных сделок в области инновационного производства, возобновляемой энергии, коммерческой и жилой недвижимости.
В том числе Rietumu Banka предоставил финансирование в 40 миллионов евро предприятию ASNS Ingredient для создания в Елгаве производства изолята горохового белка, являющегося альтернативным источником протеина. Этот завод станет одним из самых современных в Европе, и производимая продукция будет иметь высокий экспортный потенциал.
Банк также выдал кредит в 4,9 миллиона евро для создания солнечной электростанции Lejas Dibeniņi в Гулбенском крае, кредит в размере 3,2 миллиона евро для строительства нового магазина Rimi в Риге, 6,5 миллиона евро – для реновации исторического здания в центре латвийской столицы, а также поддержал другие бизнес-инициативы. Общий объем кредитного портфеля банка на 30 июня 2025 года составил 672 миллиона евро.
Как отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: «Наша основная задача – обеспечить капитал для развития бизнеса в изменяющейся экономической среде. Для успеха определяющим здесь часто становится взаимопонимание и диалог между банком и клиентом, в процессе которого мы вникаем в каждый проект, оцениваем его особенности и оказываем необходимую поддержку. Это позволяет находить решения для финансирования масштабных сложных сделок, которых с увеличением числа наших латвийских клиентов становится все больше. Нашей стратегической целью является дальнейшее расширение этого направления и содействие местному бизнесу, что будет способствовать росту экономики страны в целом».
О стабильности и эффективности работы Rietumu Banka свидетельствуют показатели рентабельности: отдача на капитал (ROE) 2,79%, отдача на активы (ROA) 0,71%. Показатель покрытия ликвидности равен 286,90%, что в несколько раз выше установленного регулятором норматива (100%). Финансовый отчет опубликован на сайте банка.
О Rietumu Banka
Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из крупнейших банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.