Четыре дня в Грузии 2025: цены, личный опыт, советы туристам

По дороге сюда — лотки со специями, маслом и овощами. Атмосфера — как в прошлом: колодцы, бабушки в фартуках, запах свежего хлеба. Далее дорога ведёт в винодельню Shumi, расположенную недалеко от Телави. Здесь по двору свободно гуляют цесарки и кролики, над беседками свисает виноградная лоза — очень инстаграмное место. На территории устраивают ужины под открытым небом, а гости могут попробовать себя в мастер-классах по лепке хинкали, выпечке хлеба и приготовлению чурчхелы. Особая гордость винодельни — музей вина и коллекция редких сортов винограда, среди которых есть и старинная 300-летняя лоза.