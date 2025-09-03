Четыре дня в Грузии 2025: цены, личный опыт, советы туристам
С чем у вас ассоциируется Грузия? С дымчатыми горами, пряным воздухом, хрустящим хачапури или виноградом, свисающим с балкона? Это одна из самых гостеприимных стран, где у каждого виноградника, мини-отеля или ресторанчика — своя история, пронизанная традициями, вкусами и гордостью за свою страну. Если вы мечтаете об осеннем путешествии и чтобы было тепло — собирайтесь в Грузию. Вот готовый маршрут, который позволит познакомиться со страной вина и песен, если отправляетесь в самостоятельное путешествие.
Грузия, Джорджия или…
Когда сборная Грузии победила в чемпионате по регби, федерация американского штата Джорджия поздравила... самих себя. Курьез, ставший хрестоматийным, во-первых, заставил официально признать Грузию как Georgia, а во-вторых, в самой Грузии теперь нередко шутят, что “Америка обзавелась ещё одним штатом”, — делится гид Национальной администрации туризма Грузии Марика Богверадзе.
Но между кавказской Грузией и американским штатом в реальности нет ничего общего, кроме этого забавного ляпа. Наоборот, название "Georgia" куда древнее, чем само существование США. Сами же грузины свою страну называют Сакартвело. Картвели — это народ, населяющий эту землю. А приставка "Са" означает принадлежность к земле, родине. Так что правильное название страны — Сакартвело.
День 1. Тбилиси
Знакомство с Сакартвело мы начали со столицы — очень большого и удивительно многослойного города. Узкие извилистые улочки, ажурные балконы, виноград, будто стекающий с крыш, запахи вина, чурчхелы и свежей выпечки — всё это создаёт неповторимый колорит и настроение южной жаркой столицы. Летом температура держится выше 35 градусов. Осенью — умеренная жара.
Рекомендую сразу отправиться на прогулку в район Абанотубани — здесь расположены знаменитые серные бани, архитектурные шедевры с куполами, источники, из которых можно пить воду прямо на улице, и технические пещеры, которые одновременно служат укрытием от жары и выставочными залами — вдоль туннеля висят картины местных художников.
Грузия трудно представить без вина. Поэтому в центре Тбилиси находится музей, где можно узнать об истории виноделия и увидеть уникальные экспонаты. Музей расположен в историческом особняке — на нижнем этаже Тбилисского музея истории (“Карвасла”, ул. Сиони, 8).
В атриуме — современная галерея, сочетающая старинную архитектуру с актуальным искусством: художник на ваших глазах рисует картину или создаёт глиняный кувшин. Подземный лабиринт с тоннами артефактов — квеври, вина, ритуальные чаши, дубовые бочки, просторные залы, тоннели с интерактивными зонами и дегустационный зал, где можно попробовать грузинские вина. Оказалось,что тренд года — янтарное вино,но популярны и новинки — голубой или зеленый напитки.
Обязательно загляните к скульптуре “Тамада” (иногда её шутливо называют “Томат”, ул. Ян Шардени, 1), Абсолютно затертый до блеска, на удачу, бронзовый человечек держит традиционную грузинскую ритуальную чашу — канци — словно произнося тост, и символизирует душу застольной культуры.
Кстати, про тамаду. Это слово обозначает ведущего застолья, но также — гостеприимного старосту дома. Грузинская традиция застолий — это не только про еду, а про искусство общения, почитания и празднования жизни. Она называется супра (с грузинского — "скатерть" или "застолье") и является настоящим ритуалом. Совет: не берите в руки рог с вином — по традиции его нужно выпить до дна.
Вечером особенно красиво, когда на улочках загорается мягкий свет фонарей: прижмитесь к бамбуковым деревьям у церкви Метехи, пройдитесь по Рике, где течёт бирюзово-зелёная Кура. Можно сесть в один из речных трамвайчиков и прокатиться, любуясь местными строениями и отвесными холмами.
А к ужину зайдите в аутентичное кафе Alubali — неприметное с улицы, но с полным спектром национальных блюд. Или выберите ресторан на улице Шардени — здесь и вкусная еда, и дух города, и атмосфера, как в фильме “Мимино”.
Прокатитесь на фуникулере на Мтацминду — оттуда открывается вид на весь Тбилиси. Наверху — парк аттракционов, ресторан и бесконечное небо.
В городе множество достопримечательностей: крепость Нарикала (подъём на канатной дороге из парка Рике), Пантеон на горе Мтацминда, собор Святой Троицы (Цминда Самеба). Не пропустите проспект Руставели, улицу Леселидзе, район Сололаки с красивыми двориками и подъездами, а также Сухой мост с блошиным рынком.
Визитная карточка Тбилиси, которая вызывает у туристов противоречивые чувства, — бездомные собаки. Почти все они с клипсами, ухоженные, стерилизованные. Иногда сопровождают вас по городу, как личные экскурсоводы.
И, конечно, сходите на местный базар: запах специй, горы фруктов, груды чурчхелы и крики продавцов. В городе два основных рынка — Дезертер базар (у ж/д вокзала) и крытый Базари Орбелиани с гастрозоной. Отличное место, чтобы купить специи, соусы, чай, сладости и сувениры.
День 2. Мцхета и Джвари
Мцхета — древняя столица и духовный центр Грузии. Здесь находится один из главных храмов страны — Светицховели, внесенный в список ЮНЕСКО. Легенда гласит, что под его алтарем покоится хитон Иисуса Христа.
В нескольких километрах — монастырь Джвари, стоящий на вершине горы. Отсюда открывается тот самый вид, который вы увидите на всех открытках и путеводителях: бирюзовая Арагви впадает в мутно-золотую Куру, а вокруг — мягкие холмы. Место настолько красивое, что сразу понимаешь, почему грузины считают свою землю святой.
Совет: приезжайте утром или ближе к закату — туристов меньше, а свет мягче, фотографии получаются особенно атмосферные.
День 3. Кахетия — винный рай
Следуем дальше и отправляемся в Кахетию — сердце грузинского виноделия. Сюда едут не только ради вина, но и ради пейзажей: бесконечные виноградники, старинные монастыри, ухоженные сёла и горы на горизонте.
Начать можно с города Сигнахи — “города любви”. Узкие улочки, дома с вычурными балконами и террасами, крепостная стена, по которой можно пройтись и рассмотреть окрестности. Некоторые рестораны располагаются на отвесе гор и забираться в них приходится чуть ли не по приставной лестнице. Но это добавляет адреналина.
Город славился, что здесь официально расписаться в любое время суток. Однако сейчас Сигнахи уже далеко не Лас-Вегас, и ЗАГС работает до шести. Но свадьбу, как и раньше, можно сыграть сразу.
Загляните в местные винодельни — например, в семейную, где хозяин сам проведёт экскурсию, нальет вино прямо из квеври, а заодно научит есть хинкали “правильно”. Обязательно попробуйте чурчхелу, госиндзхали (минеральную воду) и домашний сыр сулугуни.
День 4. Болниси и горы
Болниси — тихий городок в 70 км от Тбилиси с древней церковью Сиони (V век) и деревенским укладом. В XIX веке сюда переселились немецкие колонисты из Вюртемберга, бежавшие от религиозных преследований. Они основали колонию Екатеринфельд, привезли новые сорта винограда, технологии виноделия и хлебопечения, построили аккуратные каменные дома с черепичными крышами и цветниками. После депортации в 1941 году большая часть немцев покинула Грузию, но их след остался в архитектуре и планировке города.
По дороге сюда — лотки со специями, маслом и овощами. Атмосфера — как в прошлом: колодцы, бабушки в фартуках, запах свежего хлеба. Далее дорога ведёт в винодельню Shumi, расположенную недалеко от Телави. Здесь по двору свободно гуляют цесарки и кролики, над беседками свисает виноградная лоза — очень инстаграмное место. На территории устраивают ужины под открытым небом, а гости могут попробовать себя в мастер-классах по лепке хинкали, выпечке хлеба и приготовлению чурчхелы. Особая гордость винодельни — музей вина и коллекция редких сортов винограда, среди которых есть и старинная 300-летняя лоза.
Даже если путешествие короткое — обязательно отправляйтесь в горы! Кавказ встречает величественными вершинами, чистым воздухом и звенящей в ушах тишиной. Дорога в Казбеги — это перевалы, пастбища с овцами, ручьи и облака, цепляющиеся за склоны. Поднимитесь к церкви Гергети, нависающей над Степанцминдой на фоне горы Казбек, оттуда открывается шикарный вид на пересохшие реки, они выглядят очень по-марсиански. Не везде, но с собой можно взять дрон и поснимать эти красоты. Получается волшебно!
Полезная информация:
Валюта и обмен
В Грузии используется лари (GEL). Курс примерно: 1 евро ≈ 3 лари. Обменники есть в аэропорту, но оптимально менять деньги в центрах городов — в Тбилиси много пунктов на проспекте Руставели, улице Леселидзе и рядом с Сухим мостом. Карточки Visa и MasterCard принимают почти везде, кроме небольших деревень и рынков — там лучше иметь наличные.
Мобильная связь
Для интернета и звонков удобнее всего купить местную SIM-карту сразу по прилету. В аэропорту Тбилиси и в центрах городов есть офисы Magti, Geocell (Silknet) и Beeline. Самый стабильный интернет обычно у Magti, у Silknet — хорошие тарифы для звонков. Популярный туристический пакет стоит ~30–35 лари на 10–15 ГБ, действует месяц.
Если нужен профессиональный гид — обратитесь в Национальную администрацию туризма Грузии (https://gnta.ge/en)
Грузия в чемодане или что привезти?
Вино — главный сувенир. Лучше брать в семейных винодельнях или у проверенных производителей (Shumi, Teliani Valley, Kindzmarauli). Сейчас в топе янтарное вино (qvevri wine) и редкие сорта вроде «Киси» или «Уцхенури саперави».
Чурчхела — сладость из орехов, виноградного сока и муки. Хранится долго, не боится дороги.
Специи и соусы — сванская соль, хмели-сунели, аджика (лучше сухая), ткемали (сливовый соус). На рынке можно попросить смешать набор для харчо или сациви.
Чай и травы — мята, чабрец, смесь для чая по-грузински с добавлением сушёных ягод и трав.
Сыр — сулугуни, имеретинский, гуда. Их можно купить в вакуумной упаковке на рынке или в гастрозоне Базари Орбелиани. Но в Латвию их привезти практически нельзя — пробуйте на месте.
Из Риги в Тбилиси можно улететь прямым рейсом airBaltic (Airbus A220, около 4 часов 20 минут в пути, шесть раз в неделю), стоимость билетов начинается примерно от 66 евро в одну сторону. Другие авиакомпании, такие как Lufthansa, LOT, Air France, KLM, British Airways и Turkish Airlines, предлагают рейсы с пересадками через свои хабы. Средняя цена туда-обратно — около 230–240 евро.