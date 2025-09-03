Мнение: одно строительство нового жилья проблему оттока населения не решит

Низкая покупательная способность и маленький рынок — главная причина, по которой застройщики осторожно подходят к строительству новых многоквартирных домов в регионах. Важную роль играет также кредитование: банки выдают кредиты под 90% стоимости квартиры, при этом новые квартиры оцениваются с точки зрения покупательной способности населения, а не реальной рыночной цены. В результате в Риге можно купить новую двухкомнатную квартиру примерно за 100 000 евро, а в регионах покупательная способность вдвое ниже, хотя строительные расходы такие же, как в столице, что значительно увеличивает риски для строителей и банков. Поэтому новые дома за пределами Риги строятся сравнительно редко — в основном там, где предусмотрены государственные субсидии — и здоровый рынок не формируется.