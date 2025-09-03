"Вся толпа прыгает вниз с деревянного перрона на рельсы": мужчина стал очевидцем "сюрприза" от Vivi

По словам мужчины, сюрприз оказался ещё круче — на другой стороне поезд действительно приближался, но по путям без перрона. «Утренний кросс по рельсам и сорнякам Вагонного парка. Vivi — это стиль! На другой стороне моста поезд идёт, но по другим рельсам без перрона. Среди метровых сорняков, у заросшего забора депо… Вся толпа прыгает вниз с деревянного перрона на рельсы, бежит по высокой траве, пробирается к остаткам заросшего перрона. Да, поезд действительно открывает двери, а перед ними стоят удивлённые пассажиры с цветами, желающие выйти… Спрашивают кондукторов, где выходить? Прыгай в траву, иди по рельсам! Сюрприз 1 сентября от Vivi!», — говорится в опубликованной записи.