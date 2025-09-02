Пожарные вытащили из огня женщину и собаку: чудесное спасение на Югле
На днях пожарные спешили на улицу Велдрес на Югле, где в квартире на четвёртом этаже многоэтажного дома загорелось жильё пожилой женщины. Хозяйка спала глубоким сном и о происшествии узнала лишь тогда, когда на месте уже были спасатели. Вызов сделала соседка, которая после сигнала будильника почувствовала тепло и запах дыма, исходящие от стены.
Окно кухни на четвёртом этаже сейчас заклеено плёнкой, а над ним виднеется чёрное пятно копоти. Под окном на газоне уже несколько дней лежат обгоревшая мебель и расплавившаяся техника, сообщает «Degpunktā».
«Пожар был, страху натерпелись. Но что именно произошло – не знаю. Бабушка старая, 89 лет. Наверное, что-то оставила на плите для собачки и уснула», – рассказывает жительница пятого этажа.
Её сон в то утро нарушил шум с улицы. Сначала женщина решила, что дорогу снова затопило, и неприятный звук вызвала тяжёлая техника. Но вскоре запах дыма усилился: «Проснулась от шума машин, подумала – воды ведь не было, а будто насос работает. Вышла к окну – вижу пожарные с шлангами. Вышла в коридор – всё в дыму. Даже не знала, что делать: бежать за документами или сразу спасаться?»
Благодаря соседке, вовремя поднявшей тревогу, огонь не успел перекинуться на другие квартиры, и пожарные эвакуировали только хозяйку горящего жилья с её собакой. «Если бы она не проснулась, страшно подумать, что могло бы быть. Она завела будильник на четыре утра – куда-то собиралась ехать. И к счастью. Потому что кухня вся уже раскалилась, стена рядом с её квартирой была очень горячая», – говорит жительница первого этажа.
Пожарные подтверждают, что в квартире был установлен дымовой детектор, но пенсионерка его не услышала – вероятно, из-за проблем со здоровьем. «У неё болят уши, может не услышать. Ей плохо, в последнее время даже с собакой гулять не могла – мы по очереди выводили», – рассказывает соседка с пятого этажа.
Хотя огонь охватил только одну комнату, работа пожарных на месте продолжалась два часа. «Сразу после половины пятого утра поступил вызов на улицу Велдрес в Риге. В квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома горела кухня площадью 10 квадратных метров. Из горящей квартиры пожарные спасли одного человека и собаку», – пояснила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Эндия Далбиня.
К счастью, пенсионерке с питомцем есть где жить: уже на следующий день после происшествия она приехала за вещами, чтобы переехать к детям.