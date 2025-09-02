Пожарные вытащили из огня женщину и собаку: чудесное спасение на Югле

Благодаря соседке, вовремя поднявшей тревогу, огонь не успел перекинуться на другие квартиры, и пожарные эвакуировали только хозяйку горящего жилья с её собакой. «Если бы она не проснулась, страшно подумать, что могло бы быть. Она завела будильник на четыре утра – куда-то собиралась ехать. И к счастью. Потому что кухня вся уже раскалилась, стена рядом с её квартирой была очень горячая», – говорит жительница первого этажа.