В Елгаве у пришедшей в бар женщины украли сумку, полную драгоценностей и денег - на сумму 43 500 евро
В ночь на 26 августа этого года в Елгаве, в баре Irish Dublin pub, у женщины была украдена сумка с ювелирными изделиями и наличными деньгами на общую сумму 43 500 евро.
В сумке, которую женщина взяла с собой, находились ювелирные изделия (золотые и серебряные вещи), а также наличные. Стоимость ювелирных изделий составляла 30 000 евро, кроме того, в сумке находились наличные в размере 13 500 евро. Общая материальная ценность содержимого сумки составила 43 500 евро. На следующий день, 27 августа, женщина обратилась в Государственную полицию с заявлением о произошедшем.
В полиции был начат уголовный процесс по четвертой части 175 статьи Уголовного закона за кражу, если она совершена в крупных размерах. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.
Немедленно были проведены следственные действия, и сотрудники Криминальной полиции нашли возможного виновного. Уже 31 августа был задержан предполагаемый преступник — мужчина 1961 года рождения. При обыске по месту жительства подозреваемого были найдены похищенные ювелирные изделия, а также большая часть наличных денег, находившихся в сумке женщины. Часть наличных мужчина успел потратить на личные нужды. Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции — в связи с умышленным повреждением имущества, мелкими кражами и пребыванием в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Полиция также призывает жителей беречь свое имущество, для ценных вещей предусматривать надежное место хранения, а в общественных местах не оставлять свои вещи без присмотра.