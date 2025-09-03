В Елгаве у пришедшей в бар женщины украли сумку, полную драгоценностей и денег - на сумму 43 500 евро

В полиции был начат уголовный процесс по четвертой части 175 статьи Уголовного закона за кражу, если она совершена в крупных размерах. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.