Открыт прием заявок на конкурс "Таланты Инессы Галанте" - уникальная возможность для молодых музыкантов
«Фонд Инессы Галанте» совместно с преподавательским составом Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и при поддержке благотворительного фонда Nākotnes Atbalsta fonds напоминают, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября.
«Таланты Инессы Галанте» (Ineses Galantes talanti) - многолетний масштабный проект в области искусства и образования, который поддерживает молодых солистов и музыкантов в сфере классической музыки. В рамках этого уникального проекта фонд находит, развивает и продвигает лучших исполнителей, открывая новые имена на музыкальном небосклоне. Особая ценность конкурса - личное участие в программе развития талантов его патронессы - оперной дивы Инессы Галанте. Благодаря этому многие лауреаты уже с выступают на мировых сценах.
Победители конкурса получают приглашения на все музыкальные события фонда, а также на престижные международные проекты. Например, 17 августа в Малом зале концертного зала Dzintari в рамках проекта Baltijas Balva/Baltic Awards с большим успехом состоялся концерт «Молодые и яркие» (Jaunie un Spožie), где выступили победители конкурса «Таланты Инессы Галанте» - уже хорошо известные в Латвии и начинающие покорять мировые сцены артисты: сопрано Бригита Рейсонe, гобоист Риналдс Розенлаукс и коклеистка Элина Агнета Ламберте. Также в концерте принял участие харизматичный ансамбль юных перкуссионистов Ekho. Концерт «Молодые и яркие», который фонд проводит с 2023 года, уже стал ежегодной традицией: он знакомит зрителей с новыми талантами, демонстрирует высокий уровень мастерства и дарит настоящие музыкальные открытия.
«Поддерживая этот конкурс, мы каждый год видим, как много одаренных детей и молодежи в нашей стране делают первые шаги на большой сцене. В этот момент очень важно поддержать их, дать им возможность проявить себя, развить свой талант, что позволит им в будущем стать профессионалами высокого уровня. Поэтому я приглашаю всех, кто мечтает о музыкальной карьере, принять участие в этом конкурсе, набраться опыта и двигаться вперед!», - говорит председатель Правления Nākotnes Atbalsta fonds Инга Шина.
Лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте» ждут денежные премии, стипендии, мастер классы с именитыми артистами, и другие ценные награды от партнеров проекта и меценатов.
Видео выступлений и анкеты претендентов принимаются на официальном сайте конкурса inesesgalantestalanti.lv до 20 октября. Конкурс традиционно пройдет в 4-х категориях: вокальное искусство, игра на клавишных инструментах, игра на струнных инструментах, игра на духовых и ударных инструментах. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет. Участие бесплатное.
Конкурс пройдет в два этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников и 2 ноября объявит исполнителей, прошедших в финал. 3 ноября на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации «Зрительская симпатия». Финал конкурса и награждение лауреатов состоится 30 ноября в Малом зале к/з Dzintari.