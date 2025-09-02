Открыт прием заявок на конкурс "Таланты Инессы Галанте" - уникальная возможность для молодых музыкантов

Победители конкурса получают приглашения на все музыкальные события фонда, а также на престижные международные проекты. Например, 17 августа в Малом зале концертного зала Dzintari в рамках проекта Baltijas Balva/Baltic Awards с большим успехом состоялся концерт «Молодые и яркие» (Jaunie un Spožie), где выступили победители конкурса «Таланты Инессы Галанте» - уже хорошо известные в Латвии и начинающие покорять мировые сцены артисты: сопрано Бригита Рейсонe, гобоист Риналдс Розенлаукс и коклеистка Элина Агнета Ламберте. Также в концерте принял участие харизматичный ансамбль юных перкуссионистов Ekho. Концерт «Молодые и яркие», который фонд проводит с 2023 года, уже стал ежегодной традицией: он знакомит зрителей с новыми талантами, демонстрирует высокий уровень мастерства и дарит настоящие музыкальные открытия.