Шок в США: 21-летняя студентка спрятала мертвого младенца в мусорном пакете и заперла в шкафу

В опубликованных материалах ареста говорится, что Снеллинг «призналась офицерам в родах после того, как ей зачитал права один из них». В документе уточняется, что «младенца нашли завернутым в полотенце внутри чёрного мусорного пакета». Также студентка призналась, что скрывала факт родов: «Она убрала все следы и вместе с предметами уборки положила их в тот же пакет, где находился ребёнок».