Шок в США: 21-летняя студентка спрятала мертвого младенца в мусорном пакете и заперла в шкафу
Студентка Университета Кентукки Лейкен Снеллинг была задержана полицией после того, как в штате, где с 2022 года запрещены аборты, нашли мертвого новорожденного ребенка.
21-летняя Лейкен Снеллинг обвиняется в издевательстве над телом, уничтожении вещественных доказательств и сокрытии факта рождения. Полиция прибыла по вызову в Кентукки (США) после сообщений о младенце без признаков жизни.
Правоохранители были шокированы, найдя ребёнка, завернутого в полотенце и помещённого в мусорный пакет в шкафу. Малыш был официально объявлен мёртвым на месте около 10:30 утра. Полицейские подтвердили, что женщина является матерью ребёнка.
В опубликованных материалах ареста говорится, что Снеллинг «призналась офицерам в родах после того, как ей зачитал права один из них». В документе уточняется, что «младенца нашли завернутым в полотенце внутри чёрного мусорного пакета». Также студентка призналась, что скрывала факт родов: «Она убрала все следы и вместе с предметами уборки положила их в тот же пакет, где находился ребёнок».
Причина смерти ребёнка пока не установлена. Девушка находится в центре предварительного заключения округа, дело расследует отдел по делам особых жертв.
Представитель Университета Кентукки подтвердил, что арестованная — студентка старших курсов и участница университетской команды по чирлидингу STUNT в течение последних трёх сезонов.
Примечательно, что в июне Лейкен Снеллинг выкладывала видео в Instagram, где рассказывала о своей мечте стать матерью и создать семью. С 2022 года она обучалась на факультете междисциплинарных исследований инвалидности.
В Кентукки аборты запрещены, за исключением случаев угрозы жизни женщины или риска тяжёлой инвалидности. Это связано с решением Верховного суда США, который в июне 2022 года отменил прецедент Roe v. Wade, легализовавший аборты почти 50 лет назад. Этот шаг назвали «конституционным землетрясением», которое надолго изменит жизнь миллионов американцев.
Согласно опросам, 61% американцев считают, что аборт должен быть легален. Бывший президент США Барак Обама тогда отметил: «Это результат, которого никто из нас не должен желать. Последствия этого решения — удар не только по женщинам, но и по всем, кто верит, что в свободном обществе существуют пределы вмешательства государства в личную жизнь».