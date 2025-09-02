За огромные деньги в Нью-Йорке продают Латвийский дом: соотечественники собирают деньги на выкуп
Нью-йоркское объединение Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы») решило продать свой трёхэтажный дом в Бронксе, который более полувека служил местной латышской общине, поскольку он больше не является рентабельным. Между тем латышская организация «LV100NY», не связанная с «ястребами», решила выкупить его у них. В настоящее время часть нью-йоркских латышей собирает пожертвования, чтобы приобрести этот дом у своих соотечественников.
Главный редактор выходящей в Торонто (Канада) газеты Latvija Amerikā Вита Гайке рассказала Jauns.lv, что конфликт вокруг Латвийского дома в Нью-Йорке длится уже несколько лет, но «подробностей она не знает». Вопросы о судьбе здания Jauns.lv направил как нынешнему руководству нью-йоркского объединения Daugavas vanagi , так и фонду «LV100NY». Ответы пока были получены только от «LV100NY».
Латвийский дом на перепутье
На нескольких американских сайтах по продаже недвижимости размещены объявления о продаже Латвийского дома в Нью-Йорке.
«LV100NY» заявляет, что вместе с продажей Латвийского дома в Нью-Йорке может быть потерян важный островок латышской идентичности: «Нью-йоркское объединение Daugavas vanagi приобрело этот дом в 1974 году. Более 50 лет он был опорным пунктом и местом встреч латышской общины в Нью-Йорке. Здесь чтили память павших солдат, сохраняли традиции, укрепляли дружбу и передавали наследие предков будущим поколениям. Сегодня мы находимся на перепутье. Дом продаётся, и вместе с этим мы можем потерять этот латышский островок вдали от родины. Однако у нас есть возможность не только сохранить его, но и наполнить новой жизнью и энергией — местом, где наша древняя культура сможет быть заново открыта, отмечена и разделена с другими. С вашей поддержкой мы можем добиться того, чтобы этот дом остался символом силы и гордости латышей».
В беседе с Jauns.lv один из основателей некоммерческой организации «LV100NY», радиоведущий European Hit Radio Валдис Чиркстс сказал: «Daugavas vanagi решили продать этот дом, потому что, во-первых, он нерентабелен, а во-вторых, раньше здесь собиралось больше латышей, а теперь их меньше. Молодёжь не приходит, и необходимости содержать такую недвижимость нет. До недавнего времени я сам входил в правление нью-йоркских “ястребов” — больше десяти лет, но потом произошли изменения, пришло другое руководство, и я ушёл из организации».
– Несколько лет назад я читал, что Daugavas vanagi заявляли: у них нет планов продавать нью-йоркский дом.
– Конечно, тогда нельзя было сказать, что собираются его продавать. Но я точно знаю, так как был в правлении, что и тогда были люди, которые активно интересовались продажей. Эта идея культивировалась, и это было довольно неприятно. Мы верим, что дом должен остаться латышам и его можно содержать экономически, а не просто превратить в деньги и сидеть «на капитале».
– Что в этом доме могло бы быть?
– В принципе, то же, что и раньше. Там есть помещения для студентов и гостей из Латвии, где можно подольше остановиться по умеренным ценам. Также есть залы для латышских собраний и мероприятий. Всё это помогло бы общине сохранить место для встреч.
– О какой сумме идёт речь?
– Дом оценён примерно в 1,75 миллиона долларов (более 1,5 млн евро).
– И как он продаётся? Только латышам или на открытом рынке?
– Дом выставлен на открытый рынок. Мы только подали свою заявку. Есть ещё три-четыре потенциальных покупателя. Мы готовы взять его на себя, поэтому и собираем пожертвования. Сейчас у нас есть около 90% необходимой суммы, но нужен стартовый капитал для банка — примерно 10%. Остался примерно месяц, чтобы собрать эту сумму.
– А если кто-то предложит больше, чем «LV100NY»?
– Тогда латыши потеряют этот дом. Это будет конец целой исторической эпохи.
– Куда пойдут деньги от продажи?
– Они поступят на счета «ястребов» и будут инвестированы в акции или куда-то ещё, в надежде получить прибыль. Это уже их решение.
– А если вашей организации не удастся купить дом, что будет с пожертвованиями?
– Это чётко указано на нашей странице. Если мы не купим дом, жертвователи смогут потребовать деньги обратно. Если кто-то не потребует, средства пойдут на благотворительность — например, в школу для детей с аутизмом в Латвии или другие поддерживаемые нами проекты.
– Сколько вообще латышей живёт в Нью-Йорке?
– Трудно сказать. Есть несколько категорий: старшее поколение, которое эмигрировало в конце Второй мировой войны, и их дети. Но активных участников латышских мероприятий немного — работа часто тяжёлая и неблагодарная..
– А что сами “ястребы” говорят об этой истории?
– У нас с ними плохие отношения. Их приход и захват власти здесь был весьма спорным, об этом можно написать целую книгу. Всё у нас задокументировано.
Раскол среди нью-йоркских «ястребов»
О «захвате власти» в 2023 году в австралийской газете Latvietis писали от имени «группы разоблачителей Daugavas vanagi Неллия Паграба, Айра Семерикова и Гилберт Кусиньш: «Кратко опишем ситуацию и факты, которые привели к тому, что Нью-Йорк может остаться без своего Латвийского дома. 24 апреля 2022 года состоялось ежегодное собрание членов Daugavas vanagi. Во время заседания, на наш взгляд, произошло незаконное, не основанное на уставе увольнение предыдущего правления и поспешные выборы нового. Здесь важно отметить, что “новое правление” было избрано с большим перевесом голосов, но решающим стало то, что этот перевес обеспечили приглашённые со стороны участники нью-йоркского танцевального коллектива. Эти новые члены проголосовали за то, чтобы предыдущее правление было отстранено».
Инициаторы акции по сохранению Латвийского дома считают: «Можем ли мы легкомысленно перечеркнуть латышские ценности, хранившиеся здесь полвека? Книги, написанные в эмиграции, картины, песни и вложенный труд? Здесь за полвека даже берёзы латышские выросли. Разве позволим их срубить? Это действительно единственный латышский центр в Нью-Йорке, который всегда был открыт для соотечественников. Здесь можно встречаться неформально, без привязки к группам по интересам или хобби, общаться по-латышски, находить единомышленников и праздновать праздники. Это место, где латышам быть вместе, сохранять своё, помогать друг другу. Латышские центры постепенно исчезают. Почему именно сейчас? В повседневном уходе за этим домом и в разговорах с людьми, которые здесь находят приют, необходимость такого центра очевидна. Люди стали мобильнее, больше путешествуют, интересуются международными контактами и бизнес-возможностями, участвуют в международных образовательных программах и конференциях, поэтому возможности этого дома надо расширять!»
В свою очередь, американская организация Daugavas vanagi в соцсетях заявила: «Недавно мы увидели пост в Facebook о сборе средств на “спасение” дома нью-йоркского объединения DV. У организации Daugavas vanagi нет связей с “LV100NY” ни на уровне земельного управления, ни на уровне нью-йоркского объединения. Упомянутое здание принадлежит нью-йоркскому объединению Daugavas vanagi — его правлению принадлежит право решать судьбу дома. Неизвестно, для каких целей собираются деньги и в чьи руки они попадут».
Однако в этом сообщении ничего не сказано о возможной продаже дома или его сохранении для нужд латышской общины.