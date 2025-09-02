За огромные деньги в Нью-Йорке продают Латвийский дом: соотечественники собирают деньги на выкуп

«LV100NY» заявляет, что вместе с продажей Латвийского дома в Нью-Йорке может быть потерян важный островок латышской идентичности: «Нью-йоркское объединение Daugavas vanagi приобрело этот дом в 1974 году. Более 50 лет он был опорным пунктом и местом встреч латышской общины в Нью-Йорке. Здесь чтили память павших солдат, сохраняли традиции, укрепляли дружбу и передавали наследие предков будущим поколениям. Сегодня мы находимся на перепутье. Дом продаётся, и вместе с этим мы можем потерять этот латышский островок вдали от родины. Однако у нас есть возможность не только сохранить его, но и наполнить новой жизнью и энергией — местом, где наша древняя культура сможет быть заново открыта, отмечена и разделена с другими. С вашей поддержкой мы можем добиться того, чтобы этот дом остался символом силы и гордости латышей».