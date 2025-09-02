Ограничения на алкоголь ударили по выручке: торговцы ищут выход - например, меньше работать

Он отметил, что раньше на продажу алкоголя приходилось около 25-30% выручки, и эта цифра может значительно снизиться, если сокращены часы продажи алкоголя. В то же время люди могут начать создавать запасы, что не приведет к снижению потребления алкоголя в стране в целом. Налоговые поступления в бюджет также могут снизиться, поскольку прогнозы по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам не оправдаются. Ламбертс прогнозирует, что крупные магазины продолжат работать, не продавая алкоголь после определенного времени, "но это следует рассматривать скорее как благотворительную, чем экономически обоснованную деятельность".