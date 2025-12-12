Рига хочет расширить льготы на проезд: больше категорий пассажиров смогут ездить бесплатно
Комитет Рижской думы по вопросам сообщений и транспорта в пятницу утвердил поправки к обязательным правилам о льготах на оплату проезда в маршрутной сети общественного транспорта столицы.
Поправки предусматривают, что участники национального движения сопротивления будут получать льготу в размере 100% стоимости билета. До сих пор правила позволяли бесплатно ездить в столичном общественном транспорте только тем участникам национального движения сопротивления, которые были задекларированы в Риге. После принятия поправок бесплатно смогут ездить и участники национального движения сопротивления, задекларированные в других самоуправлениях.
Планируется установить скидку в размере 50% для технических работников подведомственных учреждений Департамента благосостояния, если их недельная норма рабочего времени составляет не менее 20 часов. В настоящее время такая льгота предоставляется социальным работникам, опекунам, работникам здравоохранения, воспитателям и няням, работающим в подведомственных Департаменту благосостояния учреждениях.
Дополнительно к ранее установленным дням, когда все пассажиры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, планируется определить, что бесплатно можно будет ездить и в первый день учебного года.
Также до 30 июня следующего года продлен срок возможности для украинских беженцев пользоваться общественным транспортом бесплатно. Сейчас эти льготы действуют до конца 2025 года.
Как указано в пояснительном письме к проекту обязательных правил, предоставление льгот участникам национального движения сопротивления потребует увеличения дотации самоуправления до 43 567 евро.
Льготы для технических работников подведомственных учреждений Департамента благосостояния могут обойтись в 136 254 евро.
Оплата бесплатного проезда в первый день учебного года обойдется самоуправлению в 707 057 евро, которые будут перечислены предприятию Rigas satiksme.
Продление на полгода бесплатного проезда для украинских беженцев потребует 3,5 миллиона евро.
Окончательное решение по поправкам в обязательные правила должен принять Рижская дума.