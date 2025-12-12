Рига хочет расширить льготы на проезд: больше категорий пассажиров смогут ездить бесплатно

Поправки предусматривают, что участники национального движения сопротивления будут получать льготу в размере 100% стоимости билета. До сих пор правила позволяли бесплатно ездить в столичном общественном транспорте только тем участникам национального движения сопротивления, которые были задекларированы в Риге. После принятия поправок бесплатно смогут ездить и участники национального движения сопротивления, задекларированные в других самоуправлениях.