Литва изгоняет русский язык оттуда, откуда Латвия его убрала еще три года назад
Литва отменит возможность сдачи теоретического экзамена на право управления автомобилем на русском языке с 1 января 2026 года. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Литвы.
По сообщениям литовской прессы, некоторые автошколы считают, что запрет является ненужным, и не сообщают о резком росте количества русскоязычных студентов, желающих сдать экзамен до истечения срока.
Министерство внутренних дел заявило, что Regitra, национальное агентство по вопросам транспортных средств и лицензирования, будет продолжать проводить экзамены на английском языке и добавит испанский, французский и польский языки. В прошлом году теоретические экзамены, проводившиеся на русском языке, сдали в Литве 13 378 человек, что составило 9,7% от общего количества.
В Латвии сдавать экзамены в CSDD можно только на латышском еще с 1 октября 2022 года. Но есть нюансы. Прием теоретического экзамена и теста по вождению для граждан Латвии или ее неграждан проходит только на государственном языке. Однако, в случаях, когда претендент не является гражданином или негражданином Латвии, и не владеет латышским языком на достаточном уровне, прием экзаменов допускается также на английском или русском языках либо с помощью сертифицированного переводчика, предоставленного претендентом.
