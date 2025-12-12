Литва изгоняет русский язык оттуда, откуда Латвия его убрала еще три года назад

В Латвии сдавать экзамены в CSDD можно только на латышском еще с 1 октября 2022 года. Но есть нюансы. Прием теоретического экзамена и теста по вождению для граждан Латвии или ее неграждан проходит только на государственном языке. Однако, в случаях, когда претендент не является гражданином или негражданином Латвии, и не владеет латышским языком на достаточном уровне, прием экзаменов допускается также на английском или русском языках либо с помощью сертифицированного переводчика, предоставленного претендентом.