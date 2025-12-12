Тело 6-летнего ребенка, оставленного одного на улице, было найдено в пруду на заднем дворе - дело против матери передано в суд
В Рижский районный суд передано дело против матери, чья небрежность и оставление шестилетней дочери без присмотра привели к трагической гибели ребенка в пруду в Ропажском крае.
Прокуратура передала в Рижский районный суд уголовное дело против матери, которую обвиняют в небрежном поведении, в результате которого в прошлом году в Ропажском крае в пруду возле дома утонула ее шестилетняя дочь. Обвинения включают жестокое обращение с несовершеннолетним, повлекшее причинение физического вреда, и противоправное причинение смерти по неосторожности.
Обвиняемая отпустила малолетнюю дочь одну во двор играть, а сама осталась в доме. Она находилась под воздействием психотропных веществ и оставила ребенка без присмотра. Обвиняемая допустила, что девочка долго находилась одна вне дома зимой, в темное время суток. На следующее утро девочка была найдена без признаков жизни в пруду на территории участка.
Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях. Прокуратура отмечает, что это дело подтверждает: небрежность родителей по отношению к ребенку может привести к уголовной ответственности.