Тело 6-летнего ребенка, оставленного одного на улице, было найдено в пруду на заднем дворе - дело против матери передано в суд

Обвиняемая отпустила малолетнюю дочь одну во двор играть, а сама осталась в доме. Она находилась под воздействием психотропных веществ и оставила ребенка без присмотра. Обвиняемая допустила, что девочка долго находилась одна вне дома зимой, в темное время суток. На следующее утро девочка была найдена без признаков жизни в пруду на территории участка.