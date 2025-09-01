"Это может произойти с каждым": попытка украсть дом на Бривибас превратилась в 12-летний судебный марафон
Более десяти лет назад в центре Риги мошенники почти лишили Инесе Сутту исторического дома на улице Бривибас. Схема включала и работника Latvijas Pasts: письмо суда с предупреждением хозяйке не попало в руки адресата, а подпись была подделана, сообщает передача "Nekā personīga".
Более десяти лет назад семья Инесе Сутты едва не лишилась своего исторического дома в центре Риги. Мошенники подготовили фиктивный договор займа на миллион латов и подали его в Земельную книгу. В качестве «кредитора» был оформлен бездомный из приюта на улице Маскавас. Судья Земельной книги утвердила документы и направила хозяйке дома письмо с вопросом о том, согласна ли она с существованием такого долга, однако оно до нее так и не дошло.
«В день, когда я якобы расписалась за получение письма, на камерах видно, что почтальон даже не поднимался к ящикам. Документ сразу оказался у мошенников. Они подделали мою подпись и подтвердили, что долг настоящий», — вспоминает Инесе Сутта. После этого дело попало к судебному приставу.
Только случай спас семью: о готовящейся аукционной продаже дома Сутты узнали от знакомых. Полиция вмешалась и остановила сделку, а подозреваемых задержала. Казалось, всё закончилось благополучно... но с этого момента начался многолетний судебный марафон.
«Мы устали ждать справедливости»
Основной фигурант дела — риелтор Наталия Немилова — вскоре переехала в Германию. В Латвии процесс пошел по кругу: десятки заседаний переносились по медицинским справкам, предоставленным ее адвокатом.
«Первая инстанция длилась шесть лет, потом апелляция, затем Верховный суд. Потом снова кассация, снова апелляция, которая тянулась четыре года. И все началось по новой», — рассказывает сын Инесе Петерис Сутта.
«Хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось. Чтобы я могла спокойно спать и больше об этом не думать. Чтобы меня больше не приглашали послушать их новые версии», - признается сама Инесе.
Семья уверена: дело намеренно затягивают. «Мы много лет просили провести судебно-медицинскую экспертизу. Но каждый раз адвокат говорил: "Если не придет, то хоть на коляске привезем". И все снова откладывалось», — говорит он.
Инесе признается, что процесс сломал ее здоровье: «После того, как появилось это ложное обвинение в миллионном кредите, я через несколько месяцев стала инвалидом по сердцу. Мне поставили стимулятор. Сейчас каждое заседание снова ухудшает мое состояние».
Критика в адрес государства
С самого начала дела потерпевшие пытались обратить внимание как президента Латвии, так и Министерства юстиции и председателя Юридической комиссии Сейма на абсурдную ситуацию. Критику произошедшего высказал только омбудсмен, который подробно изучил судебный процесс по данному делу и официально признал: затянутость дела — вопиющее нарушение.
«Судебный процесс длится уже почти 13 лет. Это неадекватно и противоречит праву на справедливый суд в разумный срок. Здесь пострадавшая сторона фактически вынуждена бороться уже не с мошенниками, а с самим государством», — отметила заместитель омбудсмена Инета Пильяне.
Она советует пострадавшим подавать иск против государства: «Конституция прямо предусматривает право на компенсацию в случае нарушения. И в этой ситуации другого выхода просто нет».
«Мы больше не придем в суд»
Семья Сутты больше не намерена участвовать в заседаниях. «Мы сказали: не шлите нам повесток, не звоните. Мы придем только тогда, когда будет окончательный приговор. Мы измотаны. Мы хотим сохранить остатки здоровья», — говорит Петерис. Он добавляет, что это разрушило их веру в государство: «Наш патриотизм закончился. Если кто-то скажет вам быть патриотом — приходите, я расскажу, что значит пройти через латвийскую судебную систему. Стоит ли оно того? Нет».
Медицинские справки как инструмент затягивания
Скандал вынудил Сейм изменить закон: теперь в ускоренном порядке можно взыскивать лишь до 15 тысяч евро. Но проблема поддельных или сомнительных медицинских справок до сих пор не решена.
Минюст и Минздрав обсуждают реформу: врачи должны будут готовить специальные справки именно для суда, где будет ясно указано, может ли человек участвовать в заседании. Однако чиновники признают, что до внедрения еще далеко, особенно если речь идет о документах из-за рубежа.
Тем временем семья Сутты считает свое дело «лакмусовой бумажкой» для всей судебной системы. «Преступление раскрыто, полиция все сделала. Но суд тянется уже двенадцать лет. И если это произошло с нами, это может случиться с любым», — говорит Инесе.