"Это может произойти с каждым": попытка украсть дом на Бривибас превратилась в 12-летний судебный марафон

Семья Сутты больше не намерена участвовать в заседаниях. «Мы сказали: не шлите нам повесток, не звоните. Мы придем только тогда, когда будет окончательный приговор. Мы измотаны. Мы хотим сохранить остатки здоровья», — говорит Петерис. Он добавляет, что это разрушило их веру в государство: «Наш патриотизм закончился. Если кто-то скажет вам быть патриотом — приходите, я расскажу, что значит пройти через латвийскую судебную систему. Стоит ли оно того? Нет».