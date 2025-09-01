Евродепутат Рихард Колс: в настоящее время Палестина не соответствует ни одному из четырех критериев государственности
Палестина в настоящее время не соответствует ни одному из четырех критериев государственности — у нее нет определенных границ, постоянного населения, функционирующего правительства и способности поддерживать внешние отношения, заявил депутат Европарламента Рихард Колс.
Как сообщили агентству LETA в офисе политика, евродепутат отметил, что в сентябре Великобритания и Франция вместе с Австралией и Канадой готовятся признать палестинское государство в ООН. По его мнению, это делается с целью наказать Израиль за его военную кампанию в секторе Газа.
Колс подчеркнул, что такие действия искажают само понятие признания государственности. Депутат Европарламента утверждает, что политизация этого процесса в условиях войны создает опасный прецедент: она превращает международное право во временный инструмент давления, вознаграждая тех, кто «отвергает мир, и наказывая тех, кто стремится обеспечить безопасность».
Анализируя основные критерии государственности, евродепутат указывает, что территориальные границы Палестины по-прежнему не определены, а сектор Газа и Западный берег географически и политически разделены. Также нет единого правительства: ХАМАС управляет сектором Газа как террористическим анклавом, тогда как Палестинская автономия контролирует Западный берег — без выборов и реформ с 2006 года.
«Обе структуры лишены контроля над своей территорией, они не способны гарантировать безопасность и часто действуют друг другу вопреки. Более того, нет доказательств того, что какая-то из сторон реализует основной принцип государственности — монополию на легитимное насилие», — отметил депутат Европарламента.
По его мнению, признать Палестинское государство в таких условиях означает узаконить дисфункцию, которая поддерживается внешней помощью, парализуется внутренними конфликтами и используется для манипуляций иностранными государствами, особенно Ираном. Колс обращает внимание, что палестинцы неоднократно получали предложения укрепить свою государственность, однако каждый раз этого не происходило. Он объясняет это тем, что для палестинских лидеров сохранение конфликта выгоднее, чем государственность.
LETA уже сообщала, что США откажут в визах членам Палестинской автономии для участия в Генеральной ассамблее ООН, на которой несколько стран готовятся признать государство Палестина. В заявлении Госдепартамента отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио перед предстоящей Генассамблеей ООН не выдает и отменяет визы членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА).
Палестинская автономия управляет частью Западного берега, тогда как ООП признана на международном уровне официальным представителем палестинского народа. Террористическая группировка ХАМАС, правящая в секторе Газа, не входит ни в ООП, ни в состав Палестинской автономии.