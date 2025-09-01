Крупнейшее в истории Латвии дело о педофилии выявило риски для безопасности наших детей

Профилактическое просвещение и создание безопасной среды — почти единственный способ уменьшить число сексуальных преступлений против детей в интернете. Этой сферой занимается и центр Dardedze. Член правления центра Анда Авена подчеркивает, что родители и учителя должны говорить о безопасности в отношениях уже с раннего возраста. Это означает также и разговоры об угрозах. В каждой школе, по ее словам, должны быть прописаны и обсуждены руководящие принципы о границах в отношениях, их нарушении и ответственности, которая из этого вытекает. Но в этом отношении, считает она, Латвия очень далека от желаемого результата.