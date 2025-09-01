Крупнейшее в истории Латвии дело о педофилии выявило риски для безопасности наших детей
Дело 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 160 преступлений, связанных с эксплуатацией детей, стало самым крупным раскрытым преступлением такого рода в истории Государственной полиции. Часть детей он использовал лично, но большинство жертв нашел и эксплуатировал в интернете. Виртуальная среда создает для безопасности детей все большие угрозы, сообщает передача LTV “de facto”.
Двойная жизнь
Подозреваемый вел двойную жизнь. В одной он был женатым, на вид заботливым многодетным отцом, профессионально ценимым IT-специалистом. В другой — закоренелым преступником, который долгое время эксплуатировал детей. Его карьера была связана с работой в сфере образования и компьютерной техникой. В разных школах он работал и учителем, и администратором компьютерных сетей. В местах работы он находился в тесном контакте с детьми, однако полиция не выявила его жертв среди школьников.
Работа подозреваемого в школе прервалась в конце прошлого года, когда у полиции уже возникли подозрения в его преступлениях, хотя об их масштабах тогда еще не знали. На тот момент у следствия было достаточно доказательств, чтобы запретить ему работать с детьми, но не чтобы арестовать.
Когда работодатель отстранил его от должности, он был искренне удивлен.
Он говорил, что расследование связано, как пояснила руководитель учебного заведения, «с нелегальной передачей больших объемов данных».
Серия преступлений началась в 2016 году
В январе 2025 года мужчину арестовали. По мнению следователей, в течение восьми лет он совершал сексуальные преступления против детей.
Серия преступлений началась в 2016 году, когда знакомая оставила ему своего ребенка для присмотра, и он его сексуально использовал.
Позднее часть жертв — несовершеннолетних девочек — мужчина находил в своем районе. По данным полиции, он обращался к девочкам прямо на улице, со временем завязывал дружеские отношения и затем использовал их для создания порнографического контента - тайно снимал обнаженные интимные части их тел. Однако большинство жертв он находил в интернете. На онлайн-платформах мужчина тайно записывал видеочаты, во время которых уговаривал детей раздеваться. Для этого у него дома даже был обустроен специальный кабинет. Родным он врал, что там работает удаленно и ведет частные занятия.
Жертвы были в возрасте от пяти до двенадцати лет. И именно эта возрастная группа наиболее уязвима для риска стать жертвами в интернете, отмечает представитель Центра защиты прав детей Ако Карлис Цекулис.
«Подростки в раннем периоде полового созревания, от восьми до 14 лет, — это время наиболее интенсивных гормональных и социальных изменений. Молодой человек очень внушаем, он ищет много разных ответов о себе, об обществе. Он также ищет сообщества, к которым можно приобщиться, особенно в интернете», — пояснил он.
Риски для детей в интернете растут
Количество сексуальных преступлений против детей в интернете увеличивается. Некоторые международные данные показывают, что пятая часть детей рискует стать жертвами сексуальной эксплуатации онлайн. По данным Интерпола, в период с 2010 по 2020 год число сообщений о материалах сексуальной эксплуатации детей в интернете выросло в пять раз. После 2020 года эта тенденция значительно усилилась. По оценкам международной организации ECPAT («За прекращение детской проституции, детской порнографии и торговли детьми в сексуальных целях»), каждый из пяти детей рискует стать жертвой онлайн-эксплуатации.
Интернет особенно коварен. Ребенок, находясь дома и одновременно общаясь с насильником виртуально, может не ощущать физической угрозы. Кроме того, интернет стирает государственные границы, поэтому дети могут вступать в контакт с гораздо большим числом потенциальных преступников.
В этом деле большинство жертв, которых эксплуатировал задержанный, жили за границей. Всего 57 пострадавших детей были из Латвии, против четырех преступления совершены лично, а остальные более 120 детей были из других стран.
Никто не обратился в полицию
В этом расследовании полицию удивило еще кое-что.
«В данном случае вообще никто из детей или их родителей не обращался в полицию с заявлением о том, что они стали жертвами. Родители узнали от сотрудников полиции, что их ребенок стал жертвой.
И, конечно, для любого родителя это шок и возмущение, что с их ребенком могло случиться нечто подобное, хотя они старались заботиться, но все же преступник оказался достаточно хитрым, чтобы использовать детей», — сказал начальник 1-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Янис Маркунс.
Профилактическое просвещение и создание безопасной среды — почти единственный способ уменьшить число сексуальных преступлений против детей в интернете. Этой сферой занимается и центр Dardedze. Член правления центра Анда Авена подчеркивает, что родители и учителя должны говорить о безопасности в отношениях уже с раннего возраста. Это означает также и разговоры об угрозах. В каждой школе, по ее словам, должны быть прописаны и обсуждены руководящие принципы о границах в отношениях, их нарушении и ответственности, которая из этого вытекает. Но в этом отношении, считает она, Латвия очень далека от желаемого результата.
Обязательный учебный контент о безопасности в отношениях — скучный
Центр Dardedze в рамках программы «Шаги безопасности Джимбы» обучает детей 5–10 лет безопасности в отношениях. «В программе мы учим детей называть части своего тела, объясняем, что у каждой части есть свое название, что у нас есть право на личное пространство. И если кто-то нарушает наши границы, у нас есть четкая формула, как сказать “нет”, сказать “стоп!”, уйти из ситуации и рассказать кому-то», — объяснила Авена.
Но занятия по этой программе проходят в школах только в том случае, если сама школа их заказывает. Обязательный учебный контент в этой сфере гораздо слабее.
«В учебной программе мы уже давно говорим, что полноценного курса по здоровью у нас нет. А курс по сексуальному и репродуктивному здоровью для педагогов пока в процессе разработки. Сейчас даже взрослым нужно учиться тому, как говорить об этом (о безопасности и границах в отношениях — ред.). Необходимо создать “мостик”, как об этом говорить, и показать детям, что об этом можно говорить», — добавила Авена.
По ее словам, курс по сексуальному просвещению для учителей планировалось создать к началу нового учебного года, который стартует завтра. Но пока его нет. Как пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки, разработкой курса занимается Латвийский университет. Сейчас работа над содержанием продолжается, завершить ее планируется к концу года.
Также в «Плане по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье» предусмотрен пункт о совершенствовании учебных программ в соответствии с руководящими принципами ЮНЕСКО по сексуальному воспитанию. Это обещают сделать к концу следующего года. Пока проведено сравнение программ предметов и сделаны выводы для их совершенствования. Дальнейшая доработка программ также запланирована. Три предмета — социальные науки, биология, а также спорт и здоровье — будут обновлены до 2026 года.
Тем временем специалисты призывают родителей обращать внимание на два «красных флажка» в поведении ребенка в интернете — секретность и чрезмерное время, проведенное в соцсетях.
Министр видит возможность вовлечь и семейных врачей
Ответственная за сферу министр Даце Мелбарде подчеркивает необходимость подготовить учителей и снабдить их методическими материалами для реализации сексуального воспитания в школах. Она также считает, что школы должны сотрудничать с неправительственными организациями, которые годами занимаются просвещением детей по вопросам безопасных отношений. Мелбарде видит возможность вовлечь в этот процесс и семейных врачей: «Я бы сказала, что определенную роль могли бы сыграть и семейные врачи, которых тоже можно привлечь, и в тот момент, когда они встречаются с детьми, они тоже могут говорить об этих вопросах», — сказала министр.
Связь между учреждениями по-прежнему хромает
Случившееся также выявило еще одну давнюю проблему в стране — слабую коммуникацию между учреждениями. В этом случае одно из прежних мест работы подозреваемого не знало, как действовать и как общаться с коллегами по данному инциденту. Центр защиты прав детей, который в значительной мере сам узнал об этом случае из СМИ, лишь на этой неделе предложил поддержку всем вовлеченным сторонам.
В пятницу прокуратура предъявила мужчине обвинение в сексуальном насилии, совращении и нарушении правил оборота материалов порнографического характера. Обвиняемый уже несколько месяцев находится под стражей и по-прежнему отказывается давать показания.