Вступив в НАТО, Финляндия решила убрать свастику с флагов своих ВВС

Свастика - древний символ, и финские ВВС начали использовать его за много лет до возникновения нацистской Германии. Но несколько лет назад эмблема со свастикой была тихо убрана с эмблемы командования ВВС. Однако, она осталась на некоторых флагах финских ВВС, вызывая недоумение у союзников по НАТО, туристов и других иностранцев, которые ничего не знают об этом символе, кроме того, что его когда-то использовали нацисты.