Вступив в НАТО, Финляндия решила убрать свастику с флагов своих ВВС
Военно-воздушные силы Финляндии, которая теперь входит в НАТО, готовятся отказаться от свастики, которая до сих пор изображена на флагах ряда подразделений.
Свастика - древний символ, и финские ВВС начали использовать его за много лет до возникновения нацистской Германии. Но несколько лет назад эмблема со свастикой была тихо убрана с эмблемы командования ВВС. Однако, она осталась на некоторых флагах финских ВВС, вызывая недоумение у союзников по НАТО, туристов и других иностранцев, которые ничего не знают об этом символе, кроме того, что его когда-то использовали нацисты.
"Мы могли бы и дальше использовать этот флаг, но иногда могут возникать неловкие ситуации с иностранными гостями. Наверное, разумнее жить в ногу со временем", - сказал Томи Бём, новый глава военно-воздушных сил Карелии, выступая перед государственной телекомпанией.
Ежедневная газета Helsingin Sanomat сообщает, что причиной отказа от спорной эмблемы стало восприятие свастики как "позорного символа в международном контексте".
"ВВС и финская общественность в целом годами настаивали на том, что свастика, используемая в финских ВВС, "не имеет ничего общего с нацистской свастикой", - сказал Тейво Тейванен, профессор мировой политики в Университете Хельсинки, который в этом месяце выпустил книгу, название которой с финского переводится как "История свастики".
"Но теперь, после интеграции Финляндии в НАТО, политики решили, что необходимо более тесно интегрироваться с вооруженными силами таких стран, как Германия, Нидерланды и Франция - стран, где свастика является явно негативным символом", - добавил он.
ВВС Финляндии приняли эмблему со свастикой в 1918 году, вскоре после того, как страна обрела независимость после более чем столетнего правления императорской России.
Вскоре после этого финские ВВС приняли синюю свастику на белом фоне в качестве национальной эмблемы на всех своих самолетах с 1918 по 1945 год. После войны это изображение еще несколько десятилетий оставалось на флагах и знаках отличия некоторых подразделений ВВС, а также на знаках отличия Военно-воздушной академии.
Финские ВВС подчеркивают, что использование символа никак не связано с нацистской Германией, хотя во время Второй мировой войны Финляндия вынужденно вступила в союз с Третьим рейхом.