Постой, паровоз, не стучите, колеса: Латвия оказалась далеко не такой тихой страной, как мы думали

Франция возглавляет список стран с наибольшим числом граждан, подвергающихся вредному воздействию — 24 миллиона человек, из которых почти 90% страдают от дорожного трафика. В Германии больше всего граждан испытывают влияние шума в ночное время — около 15 миллионов.