Постой, паровоз, не стучите, колеса: Латвия оказалась далеко не такой тихой страной, как мы думали
Согласно новому докладу Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), примерно 112 миллионов жителей Европы подвергаются риску серьёзных и хронических проблем со здоровьем из-за высокого уровня транспортного шума.
Франция возглавляет список стран с наибольшим числом граждан, подвергающихся вредному воздействию — 24 миллиона человек, из которых почти 90% страдают от дорожного трафика. В Германии больше всего граждан испытывают влияние шума в ночное время — около 15 миллионов.
Особое внимание в отчёте уделяется Люксембургу: несмотря на небольшую численность населения, почти 70 % его жителей подвергаются воздействию шума днём, и 50 % — ночью.
В Латвии опасному воздействию шума подвержены 18% людей. Вроде бы не так уж и много, но все равно по этому показателю страна опережает государства своего региона - Финляндию (17%), Польшу (14%), Литву (14%), Эстонию (9%).
«Наряду с загрязнением воздуха и экстремальными погодными условиями, транспортный шум представляет собой одну из наиболее значительных экологических угроз для здоровья европейцев», — подчёркивается в отчёте ЕАОС.
Эксперты напоминают, что в соответствии с директивами ЕС, любой уровень шума от транспорта выше 55 децибел считается опасным для здоровья человека. Для сравнения, уровень обычной беседы составляет около 60 дБ, движения автомобиля — до 100 дБ, а взлетающего самолёта — до 120 дБ.
По оценкам агентства, длительное воздействие шума ежегодно становится причиной 66 000 преждевременных смертей, 50 000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 22 000 новых случаев диабета второго типа.
Особенно уязвимы дети. Шумовое загрязнение может негативно влиять на поведение, способность к обучению, а также увеличивать риск развития ожирения, говорится в докладе.
Несмотря на то что в настоящее время железнодорожный шум затрагивает меньшее количество людей, в будущем его влияние может усилиться — из-за роста скорости поездов, увеличения перевозок и расширения инфраструктуры.