31 декабря квадроцикл с пятью людьми попал в аварию, а один человек погиб под поездом

В новогоднюю ночь в стране было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, из них 63 - в Рижском регионе, 14 - в Земгале, 13 - в Латгалии, восемь - в Видземе и четыре - в Курземе. В Рижском регионе в авариях пострадали четыре человека, в том числе два пешехода и один велосипедист. Пять человек получили травмы в Земгале и один - в Латгалии.