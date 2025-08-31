Эстония отказалась участвовать в Expo в Японии: Латвия и Литва отправились вдвоем - и преуспели!
На крупнейшей мировой выставке Expo, которая сейчас проходит в Осаке (Япония), интерес к Латвии и Литве оказался значительно выше, чем в Дубае четыре года назад. В Expo участвуют 158 стран и семь международных организаций.
В этом году Латвия и Литва объединились в одном павильоне, совместно представляя историю и ценности Балтийских стран. Павильон выполнен в виде «аптеки природы» и подчёркивает связь Латвии и Литвы с природой — тема, близкая не только Балтийскому региону, но и самой Японии. В павильоне нет Эстонии: в Министерстве экономики и коммуникаций страны пояснили, что на этот раз не удалось найти концепцию, отвечающую её интересам. По словам ведомства, общий Балтийский павильон ограничил бы возможности Эстонии реализовать широкую бизнес-программу, а именно на неё делается основной акцент, сообщает LSM.lv.
Балтийский павильон расположен в так называемом «В»-ангаре, его общая площадь — 450 кв. метров. Аренда участка, участие в выставках, маркетинговые услуги, организация национальных дней и других мероприятий обошлись примерно в 4 млн евро, которые Латвия и Литва разделили поровну.
«У нас одна цель — представить свою страну миру. Сюда приезжают не только японцы. Мы хотим показать, что мы зелёные, современные, и эту атмосферу можно почувствовать не только в павильоне, но и у нас в странах. Поэтому важно здесь быть», — подчеркнула Лина Антанавичене, генеральный комиссар литовского участия в EXPO 2025 Osaka.
«Япония — стратегический партнёр для Латвии и Литвы. У нас схожие ценности и взгляды, поэтому очень важно присутствовать здесь, чтобы развивать сотрудничество, бизнес и туризм», — добавила Ласма Лидака, генеральный комиссар латвийского участия.
Латвийское агентство инвестиций и развития рассчитывает с помощью Expo увеличить экспорт латвийских компаний в Японию к 2028 году на 50 млн евро, а японские инвестиции в Латвию — на 30 млн. «В этом году заметно вырос поток японских туристов в Латвию и Балтию. Абсолютные цифры пока невелики, но тенденция положительная. Прямые параллели можно будет оценить позже, однако это одна из очевидных отдач. Кроме того, благодаря Expo растёт интерес предпринимателей к японскому рынку», — отметил Зигмар Зилгалвис, посол Латвии в Японии.
Уже заключены первые соглашения о сотрудничестве между японскими и латвийскими компаниями, определяющие перспективные направления партнёрства.
Балтийский павильон успели посетить более 660 000 человек — почти в 10 раз больше, чем на Expo 2021 в Дубае, где Латвия участвовала отдельно. Тогда расходы достигли почти 5 млн евро.