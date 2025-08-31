Эстония отказалась участвовать в Expo в Японии: Латвия и Литва отправились вдвоем - и преуспели!

В этом году Латвия и Литва объединились в одном павильоне, совместно представляя историю и ценности Балтийских стран. Павильон выполнен в виде «аптеки природы» и подчёркивает связь Латвии и Литвы с природой — тема, близкая не только Балтийскому региону, но и самой Японии. В павильоне нет Эстонии: в Министерстве экономики и коммуникаций страны пояснили, что на этот раз не удалось найти концепцию, отвечающую её интересам. По словам ведомства, общий Балтийский павильон ограничил бы возможности Эстонии реализовать широкую бизнес-программу, а именно на неё делается основной акцент, сообщает LSM.lv.