В конфликте между Россией и Азербайджаном наметился сдвиг к примирению - но это вовсе не означает, что Россия добилась своего

То, что первую леди в тот же день просили передать привет мужу и президенту, скорее всего, просто совпадение. Но оно показало, что Москва на этом этапе явно отказалась от идеи взять Баку на испуг. Многие из наблюдавших за процессами из Баку такому решению не удивились, хотя были и те, кто просто перестал надеяться на логику в решениях Кремля. Ведь если следовать здравому смыслу, то именно сейчас России не стоило бы портить отношения с Азербайджаном, через который проходят стратегические газопроводы и транспортные маршруты, открывающие выход на азиатские рынки, так необходимые Москве в условиях жестких западных санкций. Однако России трудно привыкнуть к потере влияния, особенно на Южном Кавказе. Поэтому некоторые письма, как бы рано они ни были отправлены, всё-таки периодически опаздывают.