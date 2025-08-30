В конфликте между Россией и Азербайджаном наметился сдвиг к примирению - но это вовсе не означает, что Россия добилась своего
Августовское обострение, похоже, уже точно не перерастет в войну между Россией и Азербайджаном. Серия российских обстрелов объектов азербайджанской энергетики в Украине закончилась тем, что Владимир Путин отправил первой леди Азербайджана поздравительное письмо, а в Астрахани вполне успешно состоялось заседание межправительственной комиссии. Москве пришлось признать, что влияние Азербайджана как регионального игрока на Южном Кавказе и в Каспийском регионе выросло, уверены азербайджанские аналитики. Версии о том, почему в Баку не испугались российских угроз, собрала Ия Баратели.
День рождения и готовность к войне
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева отмечает свой день рождения 26 августа. Так как она уже восемь лет совмещает статус супруги с должностью первого вице-президента, то поздравления из-за границы становятся частью дипломатического протокола. В этом году раньше всех Мехрибан Алиеву с днем рождения поздравил Владимир Путин — официальное письмо было направлено уже 22 августа. В нём российский президент пожелал ей «здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», а также просил «передать привет мужу» — президенту Ильхаму Алиеву.
Если сравнить поздравление с таким же, только за прошлый, 2024 год, то в тексте бросается в глаза отсутствие пассажа о «союзнических отношениях» между двумя странами, ради которых обычно такие поздравления и пишутся.
На самом деле служба протокола просто констатировала факт: Азербайджан и Россия уже давно не союзники. Год начался с того, что Баку открыто поссорился с Москвой из-за своего самолета, подбитого российским ПВО. Затем все заметили, что президент Азербайджана демонстративно отказался приезжать в Москву на парад 9 мая. Уже к августу отношения до такой степени ухудшились, что дело дошло до бомбежек азербайджанских энергетических объектов на территории Украины.
22 августа президент Алиев выступил со специальным заявлением, в котором отметил, что Азербайджан пусть и хочет мира, но должен быть готов к войне.
«Мы в любой момент должны быть готовы к войне. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши Вооруженные силы», — сказал Ильхам Алиев.
Он отметил, что за последние пять лет Азербайджан увеличил численность своих спецподразделений «на тысячи», получил «самые современные» беспилотники, заключил контракты «на новые боевые самолеты и полностью модернизировал имеющуюся авиацию». Заявление было сделано во время открытия нового жилого комплекса в Кельбаджаре — в горном районе на западе Азербайджана, который 30 лет находился под контролем Армении и вернулся в юрисдикцию Баку по итогам второй Карабахской войны в 2020 году. Событие не просто подчеркивало — а буквально кричало о доминирующем положении азербайджанской армии в регионе.
То, что первую леди в тот же день просили передать привет мужу и президенту, скорее всего, просто совпадение. Но оно показало, что Москва на этом этапе явно отказалась от идеи взять Баку на испуг. Многие из наблюдавших за процессами из Баку такому решению не удивились, хотя были и те, кто просто перестал надеяться на логику в решениях Кремля. Ведь если следовать здравому смыслу, то именно сейчас России не стоило бы портить отношения с Азербайджаном, через который проходят стратегические газопроводы и транспортные маршруты, открывающие выход на азиатские рынки, так необходимые Москве в условиях жестких западных санкций. Однако России трудно привыкнуть к потере влияния, особенно на Южном Кавказе. Поэтому некоторые письма, как бы рано они ни были отправлены, всё-таки периодически опаздывают.
Прикаспийский форум без России
В Кремле подсчитали минусы от конфронтации с Азербайджаном, и пришли к выводу, что раз Баку не уступил, то дальше в плане геополитики потери будет нести Москва. В итоге ситуацию было решено отыграть назад, считает политический аналитик, директор бакинского «Центра истории Кавказа» Ризван Гусейнов.
«России нужно показать, что она в противостоянии с Азербайджаном якобы победила, так как обратный исход бьет по российскому самолюбию, — уверен эксперт. — Однако на самом деле эскалация российско-азербайджанских отношений завершилась со счетом 5:0 в пользу Азербайджана, его союзников и партнеров».
Первым признаком начала позитивного тренда Гусейнов считает то самое поздравление Путина. Вторым — прошедшее наконец в Астрахани заседание правительственных комиссий двух стран, которое ранее было отложено. Третий позитивный сигнал: в Новосибирске от имени президента РФ наградили этнического азербайджанца, заместителя спикера местного законодательного собрания.
Гусейнов полагает, что по поводу налаживания отношений между Баку и Москвой пока можно выразить только «осторожный оптимизм», так как внутри Кремля всё еще сильны позиции сторонников решения проблем исключительно с позиции силы. При этом бакинский эксперт уверен, что те силы в Кремле, которые пытаются сгладить ситуацию, фактически были вынуждены признать существенное изменение региональных реалий: «Геополитическая конфигурация в нашем регионе обновилась уже несколько раз. Мы часто говорим, что за последние пять лет в регионе произошли события, [равные которым по последствиям] не происходили за 30 лет, а может, и за 100 лет».
По его словам, это и завершение войны в Карабахе, и смена власти в Сирии, и то, что Иран перестал пытаться разговаривать с Азербайджаном с позиции силы, и переговоры о мире между лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне. «Новое руководство Ирана фактически согласилось встроиться в актуальные региональные реалии, которые формирует Азербайджан, Турция и партнеры. И, конечно же, встреча Алиева и Пашиняна в Вашингтоне стала подтверждением того, что и супердержава США также согласна с новым геополитическим раскладом и готова в нём участвовать», — сказал Гусейнов на ютуб-канале «Новости Кавказа».
Неудивительно, что и Кремлю пришлось учитывать новые реалии. Кроме того, на этой неделе произошло еще одно важное для Каспийского региона событие: богатый энергетическими ресурсами Туркменистан открыто продемонстрировал намерение участвовать в крупных международных проектах наряду с Азербайджаном и Узбекистаном. Гусейнов называет это решение «прорывом», так как до сих пор «Туркменистан в этой конфигурации был негативно нейтрален», из-за чего Азербайджан не мог в полной мере формировать «геостратегические, геоэкономические транспортные и транзитные проекты».
22 августа на расположенном на берегу Каспийского моря туркменистанском курорте Аваза состоялась встреча на высшем уровне между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Такая встреча представителей Прикаспийских государств без участия России — сама по себе является достижением, к тому же ее повестка дня была вполне стратегической: формирование транзитного маршрута, соединяющего Китай с Южной Азией, Ближним Востоком и Европой.
По словам эксперта, аренда Узбекистаном прикаспийских территорий в Туркменистане позволит этой стране получить выход и торговые возможности в направлении Черного моря, Средиземноморья и Европы. «Я считаю, что это стало еще одним ударом по стратегическим интересам России, которая во многом опирается на большевистское наследие в этом вопросе», — отмечает Гусейнов.
Историк объясняет, что «большевистский режим оставил в регионе Каспия и на Кавказе несколько «шпилек», чтобы расчленить «туранское пространство» (Туран, Туркестан — это культурно-историческая область, которая охватывает Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. — Прим. ред.). Одна из них — передача Армении Зангезурского коридора, вторая — лишение выхода на Каспий Узбекистана, «одного из самых важных игроков в историческом регионе Туркестана, с самым большим населением, самой большой растущей экономикой».
«Пришлите нам все осколки»
Возможно, именно из-за возросшей в регионе роли Азербайджана конфликт, начавшийся после крушения самолета, так и не был урегулирован, как полагается, дипломатическими методами.
Президент Алиев призывал Москву признать, что в трагедии виновата российская ПВО. При этом на публике такие призывы всегда звучали предельно осторожно, даже в недавнем интервью Fox News во время визита в Вашингтон Алиев подчеркнул, что Азербайджан не считает удар ПВО по самолету «преднамеренной атакой»: «Нашим единственным требованием было признание этого факта, наказание виновников преступления и полная выплата компенсаций».
В Баку не скрывают, что ожидали от России «адекватной реакции» на трагедию, а затем разочаровались еще больше, когда стало ясно, что Москва отказывается идти на уступки в таком, казалось бы, элементарном вопросе.
Директор бакинского Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов говорит, что российская сторона даже намекала на то, что вовсе на российская ПВО стала причиной катастрофы: это было указанием на то, что Азербайджан должен винить в трагедии, наравне с Россией, также и украинскую сторону: «Они сказали: “А вы нам пришлите осколки, мы посмотрим, это от удара “Панциря” или нет”. Это было очень подло, мерзко и двулично».
Так что в Баку уже не удивились, когда Россия задействовала в конфликте свои привычные методы: отказывалась пропускать товары из Азербайджана и на уровне пропаганды угрожала «бомбить Баку» под лозунгом «Это будет уже что-то тяжелое, а не помидоры».
Фархад Мамедов говорит, что, начиная с июля, в России проводилась репрессивная кампания в отношении этнических азербайджанцев. СМИ публиковали сообщения, что во многих регионах правоохранители составляют списки азербайджанцев. Азербайджану недвусмысленно намекали, что его граждан на территории России ждут неприятности. Пример, который должен был стать красной линией: одного из руководителей азербайджанской диаспоры в РФ лишили российского гражданства. Однако и на этот шантаж в Баку не поддались.
Наш собеседник полагает, что Россия, «которая в собственном понимании стремится сохранить лицо, вряд ли сделает именно те шаги в деле о крушении самолета, которых от нее ожидает Азербайджан: то есть признает свою вину».
Он допускает, что это произойдет только к концу года, когда выйдет итоговый международный отчет по аварии и появится повод выйти из ситуации с наименьшими для репутации рисками. Если же Россия не примет результаты официального расследования, то Азербайджан пойдет в международные суды, а дело о крушении самолета будет продолжать негативно влиять на отношения между Москвой и Баку, уверен Мамедов. «В России есть мнение, что если ситуация вокруг дела о самолете разрешится, то в Баку смягчат свою позицию и по другим вопросам. Но так не получится. Если и будут отыгрывать, то уже на других условиях», — сказал политолог в интервью «Новая газета. Европа».
Например, он сомневается, что в Азербайджане снова откроется закрытый в начале года офис Россотрудничества: «Если только сама Москва не сделает это темой переговоров, потому что для Баку это не приоритетный вопрос. В случае таких переговоров Азербайджан будет выступать за то, чтобы в России тоже открылся бы офис комитета по работе с азербайджанской диаспорой. И уже не как азербайджанский дом на ВДНХ, а на паритетной основе: с такой же площадью и количеством сотрудников. То же самое касается и продолжения работы “Спутника”: сейчас в бакинском офисе там один сотрудник, это ровно столько же, сколько в Москве у государственного азербайджанского информационного агентства “Азертадж”».
Политолог напомнил, что задержанных в Баку двоих сотрудников «Спутника» «обвиняют в незаконной экономической деятельности, то есть они неправильно получали зарплату, занимались переводами и так далее».
В период обострения отношений сначала в России, а затем и в Азербайджане были задержаны десятки людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений. Мамедов считает, что их дальнейшая судьба тоже повлияет на нормализацию отношений. Если в России будут затягивать с судом по делам граждан Азербайджана, то и в Баку будут тщательно проводить расследование и судебные процессы в отношении задержанных россиян.
Что касается экономических связей между Россией и Азербайджаном, то, по мнению эксперта, сам факт недавнего проведения в Астрахани заседания правительственных комиссий свидетельствует о желании Москвы сделать шаги к нормализации отношений. Да и Азербайджану невыгодно портить отношения с Россией, и никто в Баку намеренно не стремится к этому: «Ни одной стране не выгодно портить отношения с соседом, тем более когда с ним налажены глубокие экономические связи и на территории соседа работают десятки и сотни тысяч граждан вашей страны».
Политолог уверен, что конфликт России с Азербайджаном «иррационален», улучшение отношений возможно и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим признаки нормализации. Однако эти отношения будут уже на новых условиях. «То есть даже если ложки найдутся, у Азербайджана останется осадок. Возможно, и в Москве остался осадок от поведения азербайджанской стороны. А фиксация ситуации важна, чтобы понимать, что больше ухудшать уже не стоит».