"Неужели мы что-то сделали неправильно?" Родители модели с OnlyFans в шоке - дочь за сутки переспала со 100 мужчинами
Родители не гордятся тем, чем занимается их дочь – актриса фильмов для взрослых и модель OnlyFans Лили Филлипс, которая за одни сутки переспала со 101 мужчиной. Отец заявил, что отдал бы все свои деньги, лишь бы Лили прекратила этим заниматься.
24-летняя Лили Филлипс, ставшая известной на платформе OnlyFans и в индустрии фильмов для взрослых, привлекла широкое внимание в конце 2024 года, когда за один день занималась сексом со 101 мужчиной. Позднее документалист Джош Питерс на своем канале YouTube опубликовал почти 50-минутный документальный фильм под названием «Я переспала со 100 мужчинами за один день».
Многие, услышав о поступке этой молодой женщины, наверняка задаются вопросом – что об этом думают ее родители? Как сообщает Daily Mail, отец и мать Лили сильно переживают из-за выбора дочери.
«Родители плакали во время интервью в документальном фильме BBC, где они говорили о противоречиво оцениваемой карьере дочери в индустрии взрослого контента. Они признали, что готовы даже продать свой дом, если это поможет убедить дочь отказаться от работы в OnlyFans», – говорится в материале.
Лили, живущая в Дербишире, стала известной на OnlyFans и участвовала в передаче «Stacey Dooley Sleeps Over», где провела воскресенье вместе с семьей. Журналистка BBC Стейси Дули откровенно беседовала с родителями Лили о ее деятельности, что вызвало в семье сильные болезненные эмоции. Отец (59 лет) признался: «Мы несколько лет знали, что она что-то публикует на OnlyFans, но я думал, что это просто фотографии в купальнике или нижнем белье». Мать Эмма добавила: «Когда Лили сказала, что работает на OnlyFans, мы не вмешивались, потому что хотели сохранить с ней хорошие отношения. Мы были достаточно открыты, но когда все зашло слишком далеко – мы уже были против этого».
OnlyFans model Lily Philips’ parents beg her to stop her stunts— FearBuck (@FearedBuck) August 29, 2025
“Have we done anything wrong” pic.twitter.com/JWXZ3NCPqI
Лили старалась держаться, но, видя страдания родителей, не выдержала и тоже заплакала. Отец подчеркнул: «Если бы мы могли что-то сделать, чтобы ее остановить, мы сделали бы это немедленно... Эта работа унизительна, мы хотим, чтобы наша дочь была в безопасности. Иногда мы думаем – неужели мы что-то сделали неправильно в ее воспитании? Хотя в нашем доме всегда была любовь и прекрасные моменты... Если речь идет о деньгах, мы готовы продать дом. Лили, ты получишь все, что захочешь, если перестанешь работать на OnlyFans».
Ситуация стала настолько напряженной, что Лили вышла из комнаты, не желая, чтобы ее снимали. Родители девушки со слезами на глазах подчеркнули, что никогда не хотели причинить дочери боль, хотя вся семья подвергается жесткой критике. Отец добавил: «Мне звонят совершенно незнакомые люди и говорят: "Надеюсь, твоя дочь умрет"». Сама Лили утверждает, что понимает и уважает чувства родителей, однако отказываться от своей профессии не собирается.
Несмотря на то, что разговоры о деньгах ей неприятны, она признала, что стала миллионершей. По словам Лили, за свою жизнь она переспала более чем с тысячей мужчин, но видео, где она за один день спит со ста мужчинами, принесло ей семизначный доход.
Лили не собирается останавливаться на достигнутом – по ее словам, работа мотивирует ее и дает повод вставать утром: «Для меня это не унижение. Я должна жить так, как хочу сама».
Лили выросла в состоятельной семье, где родители могли позволить себе два отпуска в год, обучение детей в частных школах и роскошные автомобили. Отец начинал работать уборщиком, но позже создал свой бизнес, который обеспечил семье стабильность и благополучие.