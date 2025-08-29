Литва, Эстония, Финляндия, Латвия и Польша из-за вторжения дронов просят у ЕС средства на охрану границы

"Мы благодарны Еврокомиссии за оказанную помощь и поддержку, но проблем безопасности в нашем регионе не становится меньше. В последнее время Литва и другие страны нашего региона, обеспечивающие защиту внешней границы ЕС, сталкиваются с нарушениями воздушного пространства. Для обеспечения надлежащей защиты воздушного пространства необходимо инвестировать в современное противодронное оборудование, а это требует дополнительного финансирования", - заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.