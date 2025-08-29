Литва, Эстония, Финляндия, Латвия и Польша из-за вторжения дронов просят у ЕС средства на охрану границы
Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша обратились к Еврокомиссии с призывом выделить дополнительное финансирование для охраны внешних границ ЕС и защиты от дронов на фоне участившихся нарушений воздушного пространства.
Цель письма, направленного вице-президенту Еврокомиссии Хенне Виркунен и комиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру, - привлечь внимание к угрозам безопасности, связанным с недавними нарушениями воздушного пространства, и подчеркнуть необходимость укрепления возможностей систем наблюдения за воздушным пространством, беспилотных летательных аппаратов и мер борьбы с ними.
Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии, Еврокомиссии предлагается включить укрепление этих возможностей в тематические приоритеты текущего периода финансирования ЕС для Фонда внутренних дел (2021-2027 гг.).
"Мы благодарны Еврокомиссии за оказанную помощь и поддержку, но проблем безопасности в нашем регионе не становится меньше. В последнее время Литва и другие страны нашего региона, обеспечивающие защиту внешней границы ЕС, сталкиваются с нарушениями воздушного пространства. Для обеспечения надлежащей защиты воздушного пространства необходимо инвестировать в современное противодронное оборудование, а это требует дополнительного финансирования", - заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
Как сообщалось, в июле два беспилотника "Гербера" вторглись в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси, один из них нес 2 килограмма взрывчатки.
После последнего инцидента министры обороны и иностранных дел призвали союзников по НАТО развернуть в стране средства обороны от дронов.
Министр обороны Довиле Шакалене выразила надежду, что альянс предоставит дополнительные возможности после того, как эксперты НАТО завершат оценку системы мониторинга воздушного пространства Литвы.
В письме пяти стран также говорится, что вышеупомянутые государства уже более четырех лет сталкиваются с нелегальной миграцией, организованной недемократическим белорусским режимом.
Приток мигрантов из Беларуси в страны Восточной Европы начался в 2021 году, и Запад обвиняет в его организации минский режим.
Как указало МВД Литвы, предыдущая помощь ЕС помогла достичь "ощутимых результатов в укреплении защиты внешних границ ЕС, улучшении управления миграцией, повышении устойчивости и готовности, улучшении возможностей реагирования и укреплении безопасности Специальной (Калининградской) транзитной схемы". "Инвестирование в безопасность границ в Восточной Европе - это не только национальный интерес, но и общий интерес всех государств-членов ЕС, это необходимое условие для укрепления общей архитектуры безопасности ЕС", - говорится в заявлении министерства.