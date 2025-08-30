Таблички с названием улиц на русском еще остались в Латгалии - Центр госязыка негодует и готовится к бою
В Даугавпилсе и Илуксте Аугшдаугавского края до сих пор есть улицы, где названия на табличках указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка говорят, что такая ситуация недопустима.
«Такая ситуация недопустима, и это противоречит Закону о государственном языке», — подчеркнула директор Центра государственного языка Инесе Мухка. «Если какое-то самоуправление допускает, что на его территории есть названия улиц на русском языке, то нужно очень тщательно подумать, как с этим бороться и как самоуправление своими средствами может устранить данное нарушение», — отметила Мухка.
Руководитель юридического департамента Даугавпилса Руслан Голован считает, что у самоуправления есть инструменты для решения этой проблемы. «Самоуправлением некоторое время назад были разработаны обязывающие правила, согласно которым владельцы частных домов должны были урегулировать этот вопрос. Насколько мне известно, полиция периодически актуализирует этот вопрос, но наши обязывающие правила не предусматривают административной ответственности», — сказал Голован.
Муниципальная полиция признает, что у нее нет юридического основания для контроля за выполнением упомянутых правил, поскольку, согласно нормативным актам, это должен делать Департамент городского планирования и строительства самоуправления, сообщает LSM+.
В соседнем с Даугавпилсом самоуправлении Аугшдаугавского края в отдельных населенных пунктах тоже встречаются названия улиц на русском языке. Например, в Илуксте, на улице Смилшу. В передаче Латвийского радио «Latgolys stuņde» председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс отметил, что проблема руководству края известна. «Мы недавно в комитете по развитию говорили и поручили всем управлениям и всем десяти объединениям посмотреть, какие таблички есть.
К сожалению, у нас еще есть таблички на русском языке. — сказал Айзбалтс. — Мы в ближайшее время проведем ревизию, и этих табличек не будет».
Директор Центра государственного языка Мухка называет подобные действия самоуправлений «беззубыми» и считает, что в таких случаях нужно сразу готовить административные акты. «В Латвии сейчас новые власти на местах. Мы, вероятно, разработаем информационный материал и разошлем всем самоуправлениям, чтобы они уделили этому вопросу повышенное внимание», — сказала Мухка.