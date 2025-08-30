Таблички с названием улиц на русском еще остались в Латгалии - Центр госязыка негодует и готовится к бою

«Такая ситуация недопустима, и это противоречит Закону о государственном языке», — подчеркнула директор Центра государственного языка Инесе Мухка. «Если какое-то самоуправление допускает, что на его территории есть названия улиц на русском языке, то нужно очень тщательно подумать, как с этим бороться и как самоуправление своими средствами может устранить данное нарушение», — отметила Мухка.