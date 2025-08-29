Лафуфу не пройдет! В Латвии объявили войну поддельным игрушкам Лабубу
Не секрет, что многие сомневались в подлинности игрушек Лабубу, продающихся в латвийских магазинах. Центр защиты прав потребителей (PTAC) сообщил Jauns.lv, что активно работает над тем, чтобы подделки были изъяты.
В середине лета разоблачитель мошенников Элвис Страздиньш разрезал игрушку Лабубу, чтобы выяснить, нет ли внутри камеры. Эксперт подчеркнул, что приобрел оригинальную игрушку, однако многие в комментариях заявили, что это подделка — так называемый Лафуфу.
Позже Элвис признал, что действительно попался на уловку мошенников. Его удивило, что игрушку он купил «в нормальном детском магазине в Риге, а не где-то на Центральном рынке». Чтобы помочь другим отличить оригинальный Лабубу от подделки, он разместил обучающее видео на своем YouTube-канале.
Jauns.lv связался с PTAC, чтобы выяснить, разрешена ли продажа таких подделок в магазинах. Эва Эглите, старший эксперт отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации Центра защиты прав потребителей, пояснила, что PTAC провел надзорные действия, вел переговоры с магазинами, где продаются Лабубу, и потребовал документацию, подтверждающую маркировку CE.
Маркировка CE — это сертификат, указывающий на соответствие товаров, продаваемых в Европейской экономической зоне, требованиям по безопасности, здоровью и охране окружающей среды. Эксперт отметила, что здесь есть противоречие: CE относится к игрушкам, но при этом Лабубу позиционируется как коллекционная вещь для детей от 14 лет.
Проверяются и интернет-магазины, где продаются Лабубу. Им было предложено указать информацию, требуемую Регламентом 2023/988 о безопасности продукции, либо убрать товар с продажи. Эглите сообщила, что уже есть случаи изъятия несоответствующих Лабубу из торговли. Элвис также подтвердил это в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что в магазине Animaji такие игрушки больше не продаются.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что капитализация производителя игрушки Лабубу превысила рыночную стоимость "Газпрома".