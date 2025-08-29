Лафуфу не пройдет! В Латвии объявили войну поддельным игрушкам Лабубу

Проверяются и интернет-магазины, где продаются Лабубу. Им было предложено указать информацию, требуемую Регламентом 2023/988 о безопасности продукции, либо убрать товар с продажи. Эглите сообщила, что уже есть случаи изъятия несоответствующих Лабубу из торговли. Элвис также подтвердил это в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что в магазине Animaji такие игрушки больше не продаются.