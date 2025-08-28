Невероятно! В финале конкурса на канале "Россия 1" прозвучала латышская песня - Киркоров и Лазарев пришли в восторг

На телепроекте выступления оценивает жюри, состоящее из сотни экспертов, среди них педагоги, хормейстеры, исполнители, победители прошлых сезонов проекта. Задача участников выступить так, чтобы как можно больше представителей жюри поднялись со своих мест. Сколько экспертов встанет, столько баллов получит хор за выступление. Исполнение латышской песни произвело сильное впечатление на жюри, в результате жор получил 99 баллов из 100 возможных. Председатель «сотни» Сергей Лазарев отметил эмоциональный контакт артистов с залом: «В прошлый раз они были так сконцентрированы на вас, на дирижере, а сегодня произошла магия, контакт с нами. Хоть у них и были завязаны глаза, я увидел и услышал артистов на сцене».