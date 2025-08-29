Не догадаетесь: эксперты удивили, назвав районы Риги, которые ждет стремительное развитие
Аналитик компании Colliers Агия Вердиня Агия Вердина отмечает, что развитие рынка недвижимости в столице в ближайшие годы будет сосредоточено в трех основных направлениях.
Рига развивается в трех направлениях
«Первое — это небольшие проекты в микрорайонах, так как они охватывают основную целевую аудиторию. В этих районах живут люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия, переезжая из старого проекта в новый — энергоэффективный и устойчивый. Однако такого рода развитие ограничено, так как число доступных земельных участков крайне мало, и девелоперы могут предлагать лишь небольшие проекты. Прогнозы показывают, что в будущем в плотно застроенных микрорайонах, например, в Пурвциемсе, Тейке и Агенскалнсе, новые проекты жилых домов будут появляться все реже».
Второе направление — это развитие бывших промышленных территорий. "По мере того как свободные земельные участки в востребованных микрорайонах иссякают, все больше девелоперов выбирают проекты на бывших промышленных территориях, откуда заводы и предприятия переехали в пригороды Риги или другие регионы Латвии. Эти территории обычно достаточно обширны, чтобы создавать застройку квартального типа и формировать приятную, благоустроенную среду для жителей".
Третье направление — это новые территории развития, районы, где строительство новых проектов и развитие инфраструктуры планируются и реализуются одновременно. Наиболее быстрорастущими и востребованными сейчас являются Скансте, Марупе, территории Чиекуркалнса и Межапарка, а также Дрейлини.
Какой будет Рига в будущем?
По прогнозу эксперта, в ближайшие годы начнут активно расти те районы, где вместе со строительством новых жилых проектов появляются и офисные центры, как это происходит в Скансте: «Жители будут все больше ценить возможность жить там, где учебные заведения, торговые центры и рабочие места находятся всего в нескольких минутах ходьбы от дома, позволяя экономить драгоценное время, которое тратится на дорогу».
Вместе с ростом Скансте Агия Вердиня прогнозирует развитие расположенной неподалеку Саркандаугавы, а также видит большой потенциал в Торнякалнсе. «Учитывая, что в Агенскалнсе свободных земельных участков очень мало, Торнякалнс станет логичной следующей точкой развития. Этому будет способствовать расширение кампуса Латвийского университета и улучшение инфраструктуры, обеспечивающее удобную связь с деловым центром на улице Муксалас».
Также эксперт предсказывает, что все более востребованными как в глазах девелоперов, так и у жителей в будущем станут те микрорайоны, в которых есть современная железнодорожная инфраструктура. «Ожидается, что рижане все чаще будут следовать примеру жителей Западной Европы, выбирая место жительства рядом с железнодорожными остановками», — прогнозирует она.