"Жаль, что я ее не уберегла..." - в Пурвциемсе живущая с матерью женщина покончила с собой
В Риге, в районе Пурвциемс, произошла трагедия — женщина выпрыгнула с лоджии девятого этажа и погибла. Она жила вместе с матерью и долгое время боролась с проблемами со здоровьем. Ранее она уже пыталась покончить с собой, но тогда родственникам удалось ее спасти.
Как сообщает передача «Degpunktā» на TV3, среди ночи жителей дома на улице Ницгалес разбудил громкий шум. Один из жильцов, выглянув в окно, увидел на газоне лежащую женщину и вызвал спасателей. Полиция быстро установила, что она упала с верхних этажей, и начала искать квартиру. Утром, около 7:00, полицейские постучали в дверь квартиры, где проживала мать с дочерью.
«Захожу, а ее нет в кровати. Я выбежала на лоджию посмотреть. А там два стула поставлены», — вспоминает мать женщины. Оба стула использовались, чтобы подняться на перила балкона.
По ее словам, 59-летней дочери было тяжело: «У нее была скрытая шизофрения и анорексия. Потом она переселилась сюда с внуками. Когда она в прошлый раз себе вены порезала, внучка ее спасла — она случайно зашла домой».
Женщина уже некоторое время жила вместе с матерью, но из-за болезней ее состояние ухудшалось. «Мне жаль, что я ее не уберегла… Я никогда не могла подумать, что она на такое решится», — сказала мать. Она добавила, что вскоре должны были отмечать 60-летие дочери и ее собственное 80-летие, но теперь придется готовиться к похоронам.
Куда обращаться за помощью? В кризисной ситуации жители могут звонить на круглосуточный кризисный телефон Skalbes — 67222922 или 27722292. Там можно анонимно поделиться переживаниями и получить эмоциональную поддержку от специально обученных специалистов.
Во всем Европейском союзе доступен кризисный телефон 116123, где можно получить срочную эмоциональную помощь или записаться к сертифицированному психологу.
Телефон доверия для детей и подростков: 116111.
Национальный центр психического здоровья призывает: если у вас появляются мысли о самоубийстве, не стесняйтесь говорить об этом с близкими и обращаться за помощью к специалистам — семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, консультантам кризисного центра или социальному работнику.
Общество Saules zīmes проводит группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье, а также предлагает частные консультации пациентам и их родственникам: тел. 26123019 (с 10:00 до 19:00).