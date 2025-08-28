"Жаль, что я ее не уберегла..." - в Пурвциемсе живущая с матерью женщина покончила с собой

Женщина уже некоторое время жила вместе с матерью, но из-за болезней ее состояние ухудшалось. «Мне жаль, что я ее не уберегла… Я никогда не могла подумать, что она на такое решится», — сказала мать. Она добавила, что вскоре должны были отмечать 60-летие дочери и ее собственное 80-летие, но теперь придется готовиться к похоронам.