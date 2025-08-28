РФ ударила по Киеву: погибли 18 человек, в том числе 2-летняя девочка

"На данный момент (включение в эфире было около 14:00, - ред.) именно на этой локации в этом доме имеем уже 14 человек, которые погибли. Среди них 4 ребенка. Еще 4 тела не опознаны. Среди детей - 3 девочки и один парень. Самой младшей девочке было 2 годика 10 месяцев. Две девушки - 16 и 17 лет и парень 14 лет. По информации Нацполиции, предварительно, еще 10 человек не выходят на связь. Но как я уже сказала, 4 человека не опознаны, и, возможно, среди этих десяти, которых ищут, возможно есть уже те люди", - сказала Водолага.