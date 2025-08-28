ФОТО: открытие уже в пятницу! В парке Узварас построили необычные детские площадки, велотрассы и фитнес-зону

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил: «В Риге создан один из самых современных и красивых парков Европы с широкой рекреационной зоной для спорта и активного отдыха жителей и гостей города. Наш парк отличается уникальной для европейских парков концепцией, когда на одной компактной территории сосредоточено так много зон для активного досуга и спорта. Поэтому каждый приглашен на открытие, чтобы вместе пройтись и познакомиться с возможностями нового парка. Преобразование парка Узвaрас – это подарок всем рижанам и гостям города. Он становится частью визитной карточки Риги. Одновременно с этим парком мы хотим создать новую традицию, характерную для многих европейских столиц, – чтобы семьи выбирали проводить свободное время в центре Риги, занимаясь спортом и активным отдыхом».