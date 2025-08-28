ФОТО: открытие уже в пятницу! В парке Узварас построили необычные детские площадки, велотрассы и фитнес-зону
29 августа в 12:00 рижан всех возрастов приглашают на открытие активной и спортивной зоны парка Узварас, что ознаменует завершение строительства его второй очереди. В начале мероприятия создатели парка расскажут о его значении для Риги, а затем у всех будет возможность принять участие в экскурсии и вместе с организаторами открыть новые активные зоны.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил: «В Риге создан один из самых современных и красивых парков Европы с широкой рекреационной зоной для спорта и активного отдыха жителей и гостей города. Наш парк отличается уникальной для европейских парков концепцией, когда на одной компактной территории сосредоточено так много зон для активного досуга и спорта. Поэтому каждый приглашен на открытие, чтобы вместе пройтись и познакомиться с возможностями нового парка. Преобразование парка Узвaрас – это подарок всем рижанам и гостям города. Он становится частью визитной карточки Риги. Одновременно с этим парком мы хотим создать новую традицию, характерную для многих европейских столиц, – чтобы семьи выбирали проводить свободное время в центре Риги, занимаясь спортом и активным отдыхом».
Парк создан в соответствии с современными принципами – игровые, спортивные и рекреационные элементы расположены по свободному «разбросанному» принципу среди газонов и деревьев, гармонично вписываясь в ландшафт, и выполнены из природных материалов.
В этой части парка будут находиться несколько площадок для детей – крупный деревянно-канатный комплекс для лазания с длинной полосой препятствий и уникальная по своему замыслу водная площадка с латвийскими доломитовыми и гранитными камнями. Водная площадка оборудована специальными устройствами немецкой компании Richter Spielgeräte, которые позволяют детям экспериментировать с водой – качать ее вручную, направлять потоки, запускать мельницы и наблюдать за движением воды. Дети смогут строить свои «реки» и «водопады».
В активной зоне расположен велопарк с трассами различного назначения. Асфальтовая велотрасса Pump track приспособлена для участников разного возраста и уровня – для езды на велосипеде, роликах, скейтбордах и самокатах. Трассу можно проходить, используя движения тела вверх и вниз, а не только крутя педали. В стартовой зоне трассы установлены четыре элемента, предназначенные для обучения навыкам преодоления препятствий. Благодаря простому рельефу и невысоким элементам трасса доступна и для людей в инвалидных колясках.
Отдельная трасса BTA Velozinis предназначена только для велосипедистов. Она развивает навыки езды на велосипеде с самых основ, учит преодолевать препятствия, встречающиеся в городской среде, и готовит к необычным ситуациям, возможным в дорожном движении.
Бывшая хозяйственная территория парка преобразована в фитнес-площадку на открытом воздухе с 11 тренажерами для различных групп мышц, с регулируемой нагрузкой. Два из них предназначены для людей в инвалидных колясках. В этой зоне сохранены растения – различные туи, грядка с мятой и старая яблоня.