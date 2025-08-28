Россияне скоро окажутся в "цифровом ГУЛАГе": Кремль создал мессенджер MAX. Чем это угрожает Латвии?
Относительно недавно российскому обществу представили новый инструмент общения под контролем Кремля — мессенджер MAX. В общих чертах он ничем не отличается от привычных WhatsApp или Signal, только есть одна деталь: каждый шаг, каждое слово и любое действие в этом приложении будут видны и проанализированы спецслужбами Кремля. Ах да, еще одна деталь — его установка на каждый смартфон в России станет обязательной.
С 1 сентября 2025 года абсолютно на всех устройствах, продаваемых в России — смартфонах и планшетах — будет предустановлено государственное приложение для обмена сообщениями MAX. Кремль преподносит его как якобы незаменимую по качеству альтернативу различным западным мессенджерам, однако очевидно, что главная цель этого цифрового инструмента — предоставить спецслужбам Кремля, ответственным за цензуру и контроль общества, ключи к жизни граждан в цифровой среде и социальных сетях.
Что же на самом деле предлагает детище Кремля?
Фактически MAX разработала тесно связанная с Кремлем технологическая компания VK («ВКонтакте»). Этот чат-сервис, в котором любое понятие приватности исчезает при малейшем интересе спецслужб к вам, позиционируется как «суперприложение», то есть единая платформа, которая позволяет не только общаться, но и получать доступ к различным электронным госуслугам, включая российский аналог электронной подписи.
Так что пользователям придется смириться, что за их телефоном как бы стоит сотрудник ФСБ и дышит в затылок.
Для продвижения MAX в соцсетях уже привлечены местные российские инфлюенсеры, так называемые «z-инфлюенсеры». Это сетевые личности, которые за деньги (а порой и по убеждениям) регулярно рекламируют в своих каналах кремлевские нарративы и инициативы.
Функции MAX включают: личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, передачу файлов (до 4 ГБ), эмодзи, а также возможность оплачивать счета через российскую систему быстрых платежей. Технический анализ приложения показывает, что любые данные пользователей могут оказаться в распоряжении спецслужб Кремля, в том числе для их использования в режиме реального времени.
Правозащитники предупреждают о «цифровом ГУЛАГе»
Чтобы зарегистрироваться в предустановленном MAX на новом устройстве, необходим настоящий российский или белорусский номер мобильного телефона. Виртуальные альтернативы запрещены. Довольно быстро стало известно, что условия использования MAX позволяют собирать широкий спектр информации (IP-адрес, геолокацию и т.д.) и передавать ее как «партнерам», так и «государственным органам». Ожидается, что по мере закрепления MAX в устройствах последуют решения Кремля, которые значительно ограничат доступ населения к альтернативным зарубежным приложениям, постепенно вытесняя из этой среды WhatsApp и не слишком удобный Telegram. Уже с августа этого года власти России начали частично ограничивать звонки и в WhatsApp, и в Telegram.
Естественно, международные эксперты и правозащитники уже бьют тревогу: MAX создается как инструмент эффективного надзора и контроля за населением. Наиболее подходящий для сравнения пример — китайский WeChat, который, в отличие от других сервисов, в этой стране не страдает от намеренно создаваемых перебоев и ограничений. Все указывает на то, что именно WeChat Кремль взял за «успешный пример», пытаясь все больше ограничить свободу своих граждан.
Самые жесткие критики называют это кремлевское цифровое творение «цифровым ГУЛАГом» и предупреждают, что оно еще сильнее ограничит и без того урезанную свободу россиян в интернете.
Как известно, в России уже сейчас может очень плохо закончиться чтение «неправильных» постов в Facebook, их перепост или обычный «лайк». Огромное количество неудобного для Кремля, так называемого «экстремистского» контента просто заблокировано, использование VPN-клиентов криминализируется, а YouTube подвергается серьезным ограничениям и давлению, что делает этот важнейший в мире видеоресурс максимально неудобным для повседневного использования и получения информации в России.
По открытым данным, к концу июня в MAX было зарегистрировано более 1 млн пользователей, а к середине августа — уже 18 млн. Известно также, что российское правительство уже обязало своих чиновников переходить на MAX, прекращая повседневное использование любых зарубежных приложений.
Приложение можно установить и в Латвии
Между тем с точки зрения Латвии главное в этой истории то, что хотя MAX вскоре будет предустановлен на каждом устройстве, продаваемом в России, его без особого труда можно скачать и за пределами страны-агрессора, в том числе в Латвии. Чтобы выяснить, насколько опасна доступность такого приложения в Латвии, учитывая, что у нас до сих пор немало туристов и регулярно приезжающих друзей и родственников из России и Беларуси, журналисты обратились в CERT.LV.
Эксперт по кибербезопасности CERT.LV Арминс Палмс отмечает, что использование MAX связано с серьезными рисками для безопасности и конфиденциальности: «Оно собирает широкий набор метаданных, включая информацию о контактах, IP-адреса и временные метки активности (activity timestamps), которые фиксируют точную дату и время, когда пользователь выполняет то или иное действие — например, открывает приложение, получает или отправляет сообщение и т.п. Из этих данных можно составить поведенческий профиль пользователя, например, сколько времени он проводит в приложении. В сочетании с IP-адресом или данными геолокации это позволяет выявить повседневные привычки человека и даже его местоположение».
Эксперт подчеркивает, что, хотя жителям Латвии не запрещено устанавливать это приложение, нужно понимать: при его использовании данные передаются и обрабатываются в России — стране, которая продолжает агрессию против Украины и угрожает также Балтийскому региону.
«Использование такого приложения несет серьезный риск, так как может быть передана разведывательная информация о жителях Латвии», — заявил представитель CERT.LV.
Пока MAX выглядит как продукт «для внутреннего рынка»
Приложение MAX, разработанное Кремлем, по просьбе Jauns.lv изучил также IT-активист, исследователь уязвимостей и самый известный в Латвии «белый хакер», основатель компании IT-безопасности Possible.lv, Кирилл Соловьев.
По его мнению, сейчас приложение никак не нацелено на пользователей в Латвии. На это указывает и тот факт, что зарегистрироваться в MAX можно только с настоящими российскими или белорусскими номерами мобильных телефонов.
«Разумеется, это может измениться. Разработчики могут поменять эту политику в будущем. Нужно понимать, что в отношении приложений действуют законы как в демократических странах, так и в диктатурах. Например, если Facebook получит требование от правительства США, они в рамках закона подчинятся. То же самое с WeChat в Китае. Кратко — прямо сейчас я не вижу серьезной угрозы киберпространству Латвии от этого приложения», — поясняет эксперт.
MAX требует почти полного контроля над устройством
Но как этот инструмент контроля выглядит сейчас в России и Беларуси, где он уже распространяется?
«Здесь действительно просматривается очень серьезное потенциально негативное влияние. Например, версия для Android, которую я изучал, требует от пользователя целых 62 разных разрешения — вести аудиозапись, использовать камеру, читать и изменять контакты, получать сведения о технических событиях с телефоном, о геолокации, знать пароли, загружать новые данные из интернета без уведомления пользователя и так далее», — отмечает Соловьев.
IT-специалист добавляет, что если в ближайшем будущем изменятся цели MAX, то риски для киберпространства и пользователей других стран возрастут: «Есть цифрово-технические риски, есть геополитические, риски дезинформации. Судя по всему, сейчас приложение не использует end-to-end encryption, то есть сквозное шифрование,
а это значит, что все, что пересылается через приложение, доступно его разработчикам и может быть перехвачено и сохранено».
Соловьев подчеркивает, что в приложении пока нет ничего, что напрямую мешало бы работе альтернативных мессенджеров. Однако он не исключает, что в будущем российские власти могут начать создавать препятствия их использованию, еще сильнее навязывая и продвигая MAX как «лучшую» [читай: единственную нормальную] опцию для жителей России и Беларуси.