Париж и Рим перессорились из-за гарантий безопасности Украине. О чем спор?
Франция вызвала для объяснений посла Италии после "неприемлемых комментариев" итальянского вице-премьера Маттео Сальвини.
Как пишет Euronews, посла Италии вызвали в МИД Франции после того, как Сальвини порекомендовал французскому президенту Эммануэлю Макрону отправиться на войну в Украину, выразив таким образом отношение к поддержке Парижем возможного развертывания европейских миротворческих сил в этой стране.
"Езжайте, если хотите. Берите каску, пуленепробиваемый жилет, винтовку и езжайте в Украину," - заявил лидер ультраправых, занимающий пост министра транспорта и инфраструктуры.
Затем Сальвини вновь перешел в наступление, обвинив Макрона в том, что тот использует войну в Украине, чтобы сдержать падение своего рейтинга внутри страны.
"Он уже несколько месяцев твердит о войне, ядерном зонтике, базуках, ракетах и европейской армии! (...) Знаете, почему? На мой взгляд, они собрали все это вместе, потому что популярность Макрона на родине находится на рекордно низком уровне," - предположил итальянский политик.
Прежде всего, этот спор подчеркивает разногласия между европейцами по поводу гарантий безопасности, которые они готовы предоставить Украине в случае заключения мирного соглашения. Франция и Великобритания призывают обеспечить поддержку, в частности, воздушными, морскими и сухопутными силами.
"Это будут не нейтральные силы между двумя сторонами, а силы рядом с украинцами, целью которых будет сдерживание РФ от новой возможной агрессии против Украины, демонстрация того, что если она возобновит военные действия, то на этот раз ей придется столкнуться не с одними украинцами, а с коалицией стран Европы," - заявил Euronews директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум.
Эти силы не будут иметь форму "миротворческой или интерпозиционной операции вдоль линии фронта", а будут располагаться "скорее выше по течению, за линией фронта, рядом с украинцами", подчеркивает он.
Обвинения Маттео Сальвини в том, что французский лидер пытается компенсировать недостаток популярности у себя дома на внешней арене, беспочвенны, считает Тененбаум.
"Я не думаю, что сегодня политологи и политические советники в Елисейском дворце считают украинский вопрос особенно перспективным с точки зрения внутренней политики, даже если он явно способствует росту авторитета президента", - говорит Эли Тененбаум.
Рим, со своей стороны, решительно выступает против размещения итальянских военных в Украине, чтобы избежать любой эскалации, и ставит под сомнение эффективность отправки европейских войск в случае заключения мирного соглашения. Вместо этого он выступает за механизм коллективной обороны, вдохновленный статьей 5 Договора НАТО, согласно которой в будущем каждая страна блока обязуется оказать помощь Украине в случае нападения.
"Италия, скорее, настаивает на том, что ее собственные войска не должны присутствовать в Украине после прекращения огня," - сказал Euronews профессор европейского права в бизнес-школе HEC Paris Альберто Алеманно.
Вместо этого она хочет "модифицировать пятую статью НАТО, которая защищала бы Украину, не вводя ее в международную организацию, потому что мы знаем, что это одна из красных линий для РФ", - отмечает он.