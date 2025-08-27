Париж и Рим перессорились из-за гарантий безопасности Украине. О чем спор?

"Это будут не нейтральные силы между двумя сторонами, а силы рядом с украинцами, целью которых будет сдерживание РФ от новой возможной агрессии против Украины, демонстрация того, что если она возобновит военные действия, то на этот раз ей придется столкнуться не с одними украинцами, а с коалицией стран Европы," - заявил Euronews директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум.