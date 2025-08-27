В поисках достойной пенсии латвийцы обращаются к золоту, недвижимости и криптовалютам

Драгоценные металлы, драгоценности и прежде всего золото тысячелетиями служили одним из главных способов накопления человечеством своего состояния. Как заявил Latvijas Avīze руководитель отдела управления портфелями CBL Asset Management Зигурд Вайкулис, "популярность золота все же очень непостоянна. Так, на протяжении более чем десяти лет вплоть до начала 2024 года цена на золото практически не менялась и оно потеряло актуальность как финансовый актив, используемый при формировании портфелей. Но теперь золото снова в цене, потому что война в Украине и геополитическая нестабильность во всем мире, объясняемый санкциями высокий спрос на золото из России, Китая и других стран восстановили тенденцию роста цены на золото, и она ставит все новые исторические рекорды". Вайкулис также подчеркнул, что по сравнению с другими подобными "осязаемыми" объектами инвестиций - ценностями, предметами искусства и т. п., золото является относительно ликвидным и удобным активом - ни купить, ни продать его не составляет больших проблем.