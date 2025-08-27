Пять фактов, которые вы не знали об устойчивом развитии «Lidl»

Ответственность перед обществом проявляется и в повседневных инициативах «Lidl». В последние годы компания сотрудничает с различными благотворительными организациями, включая «Latviešu Samariešu apvienība», «SOS Bērnu ciemati» и «Tavi Draugi». В 2023 финансовом году для благотворительности были переданы 34 тонны продуктов, которые получили люди, больше всего нуждавшиеся в них. В 2024 году на эти цели было передано еще более 80 тонн продуктов. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Всемирным фондом дикой природы в Латвии и другими партнерами в сфере защиты окружающей среды проводится практическая работа по сохранению биоразнообразия – от пожертвований и грантов для школ до участия в акциях по очистке рек.