Пять фактов, которые вы не знали об устойчивом развитии «Lidl»
Когда люди думают о «Lidl», в первую очередь многим на ум приходят выгодные цены, быстрые покупки и широкий ассортимент товаров. Однако потребители все чаще задумываются о том, что именно они поддерживают своей покупкой? За каждым товаром на полке и за каждым ценником стоят ценности и выбор компании. Устойчивое развитие для «Lidl» – это не просто цель на бумаге, а системный подход, интегрированный в каждый этап деятельности. От отслеживаемой и ответственной закупки продуктов и продуманных цепочек поставок до инновационного строительства магазинов и справедливой системы оплаты труда для сотрудников. Это история о выборе, который день за днем приближает нас к более дружественной для окружающей среды и человека розничной торговле.
-
Переработано почти 8000 тонн отходов
Ответственно управляя отходами, «Lidl» участвует в деле охраны окружающей среды. В 2023 финансовом году* компания переработала, повторно использовала или передала для производства биогаза 90% или 7922 тонны различных упаковочных материалов и других отходов. Эффективное управление потоком отходов помогает сократить количество мусора, отправляемого на полигоны, и способствует развитию экономики замкнутого цикла. В 2024 финансовом году «Lidl Latvija» повторно использовала или передала для производства биогаза 88% или 12 074,15 тонны отходов.
-
Установлены солнечные панели и получены сертификаты устойчивого развития
С самого начала своей деятельности в Латвии «Lidl» закупает и использует только ту электроэнергию, которая на 100% получена из возобновляемых источников, дополнительно вкладывая средства в современную инфраструктуру, чтобы еще больше сократить потребление. Еще в конце 2023 финансового года восемь магазинов «Lidl» были оснащены солнечными панелями, которые позволяют им самостоятельно производить часть электроэнергии. В 2024 финансовом году компания таким образом получила 1 007 842 кВт·ч энергии.
К концу 2023 финансового года 21 зданию был присвоен сертификат устойчивого развития «EDGE», подтверждающий эффективное использование воды, энергии и материалов, а в 2024 году такие сертификаты были уже у 30 зданий. В свою очередь офис «Lidl Latvija» получил от Всемирного фонда дикой природы сертификат зеленого офиса «Green Office» за высокие стандарты управления ресурсами и отходами, а также вовлечение сотрудников в процессы устойчивого развития. Такой сертификат «Lidl Latvija» был присвоен и в 2024 году.
-
От пожертвований и грантов для школ до участия в мероприятиях по очистке окружающей среды
Ответственность перед обществом проявляется и в повседневных инициативах «Lidl». В последние годы компания сотрудничает с различными благотворительными организациями, включая «Latviešu Samariešu apvienība», «SOS Bērnu ciemati» и «Tavi Draugi». В 2023 финансовом году для благотворительности были переданы 34 тонны продуктов, которые получили люди, больше всего нуждавшиеся в них. В 2024 году на эти цели было передано еще более 80 тонн продуктов. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Всемирным фондом дикой природы в Латвии и другими партнерами в сфере защиты окружающей среды проводится практическая работа по сохранению биоразнообразия – от пожертвований и грантов для школ до участия в акциях по очистке рек.
-
Почти 200 продуктов с сертификатом «Fairtrade»
Устойчивый и ответственный подход компании отражается и на полках магазинов. В ассортименте «Lidl» в Латвии в конце 2023 финансового года насчитывалось 199 продуктов с сертификатом «Fairtrade», а также сотни товаров с маркировкой «Rainforest Alliance» и другой международной маркировкой устойчивого развития. Особое место занимает линия продуктов растительного происхождения «Vemondo», которая два года подряд входит в ТОП-3 выбора латвийских потребителей по результатам исследования «Augi un draugi» («Растения и друзья»). Эти продукты не только являются альтернативой продуктам животного происхождения, но и позволяют каждому потребителю ежедневно делать устойчивый выбор.
-
«Lidl» признан одним из лучших работодателей в Европе
Устойчивое развитие «Lidl» означает также честность и ответственность по отношению к людям – как к покупателям, так и к сотрудникам. В 2023 году базирующаяся в Голландии организация «Top Employers Institute» впервые присвоила «Lidl Latvija» международный сертификат «Top Employer», подтвердив высокий уровень компании как работодателя не только в Латвии, но и в Европе. В 2024 году «Lidl» также был признан работодателем с отличной, ориентированной на развитие рабочей средой во всех 31 стране, где имеются его магазины, а в начале 2025 года «Lidl» впервые получил оценку «X-Large Enterprise Seal» в категории крупных компаний.
Особо отметим, что 70% работников компании – женщины, при этом почти все сотрудники работают на основе постоянного договора. На руководящих должностях в «Lidl» – 42,5% женщин. Кроме того, «Lidl» стремится максимально раскрыть потенциал сотрудников и предоставить им возможности развития индивидуальных способностей. Каждый год проводится процесс управления талантами сотрудников. Он предусматривает оценку результатов работы и перспектив развития каждого работника его непосредственным руководителем. Согласно отчету об устойчивом развитии, в 2023 финансовом году 45% сотрудников «Lidl Latvija» имели право участвовать в процессе оценки талантов, и уровень участия составил 100%. Эти показатели подтверждают, что «Lidl» не только предлагает стабильную рабочую среду, но и способствует росту и благополучию сотрудников.
В целом «Lidl» демонстрирует, что в основе каждой стратегической инициативы лежат продуманные, целенаправленные и решительные действия. Действия, которые отражают убежденность в том, что устойчивое будущее – не абстракция. Более того, именно такой подход позволяет «Lidl» ежедневно выполнять свое обещание перед клиентами – предлагать высокое качество по низкой цене.
Больше информации о принципах устойчивости «Lidl Latvija» можно найти в отчете об устойчивом развитии компании: https://corporate.lidl.lv/lv/ksa-2023/ilgtspejas-zinojums.
* Финансовый год компании «Lidl Latvija» длится с 1 марта по 28 или 29 февраля следующего года.