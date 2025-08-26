ВИДЕО: полиция не нашла преступления в акции Бректе с коровьим сердцем на рижском кладбище
Государственная полиция (VP) приняла решение прекратить уголовное производство в отношении действий художника, ассоциированного профессора Латвийской художественной академии Кристиана Бректе на Рижском братском кладбище.
Процесс прекращён из-за отсутствия состава преступления, сообщили в полиции. Одновременно стражи порядка оценят, нет ли в действиях художника признаков административного правонарушения.
Сам Бректе в соцсети Х высказал мнение, что искусство никогда не должно служить нравственным целям, подчеркнув, что оно может быть некорректным, провокационным, уродливым или пугающим.
Уголовный процесс против Бректе был начат после обращения депутатов «Национального объединения» (NA). Поводом стало опубликованное 17 ноября прошлого года видео в Facebook и TikTok, где фиксируются действия, которые, возможно, связаны с осквернением культурного объекта — охраняемого памятника культуры Латвии.
В видео на несколько секунд видно, как Бректе находится на кладбище у памятника «Мать Латвия» с бычьим сердцем в руках и говорит, что любит Латвию. Позднее это сердце уже в помещении готовят к употреблению в пищу.
Первоначально Бректе был наделён статусом «лица, в отношении которого начат уголовный процесс». Художник был допрошен и в полиции пояснил, какой замысел стоял за этой «художественной акцией», сообщил адвокат Бректе Александр Березин.
Ранее, в 2021 году, полиция также прекратила уголовное производство о возможной детской порнографии в работах Бректе. Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Тогда с заявлением в полицию обратилась адвокат Виктория Яркина.
Напомним, что в социальных сетях тогда разгорелись острые споры вокруг росписи Бректе на стене Рижской 40-й средней школы. Создание мурала «Посвящение Джемме Скулме» организовал фонд Mākslai vajag telpu («Искусству нужно пространство»).