Уже в пятницу в парке Узварас откроют зону активного отдыха и спорта
Спустя 3 года с момента сноса памятника советским воинам, в пятницу, 29 августа, в Парке Узварас в Риге состоится открытие зоны активного отдыха и спорта — так называемого второго этапа благоустройства, сообщили в Рижской думе агентству LETA.
В муниципалитете отмечают, что парк обустроен в соответствии с современными требованиями: игровые, спортивные и рекреационные элементы размещены свободно — на газонах и под существующими деревьями, гармонично вписываясь в ландшафт.
В этой части парка Узварас расположено несколько детских площадок. Среди них — крупная деревянная и сеточная конструкция для лазания с длинной полосой препятствий, а также водная зона для детей, где использован латвийский доломит и гранит.
Водная площадка оснащена специальным оборудованием, которое позволяет детям экспериментировать с водой: качать её вручную, направлять потоки, запускать мельницы и наблюдать движение воды. Ребята могут создавать свои «реки» и «водопады».
В активной зоне расположен велопарк с различными типами трасс. Асфальтовая велотрасса типа pump track приспособлена для райдеров разного возраста и уровня подготовки — на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. В стартовой зоне трассы установлены четыре элемента, предназначенные для обучения преодолению препятствий. Благодаря простому рельефу и низким элементам трассу могут посещать также люди в инвалидных колясках, а также велосипедисты и любители роликов, скейтбордов и самокатов.
Кроме того, оборудована трасса для велосипедистов, которая развивает навыки езды с самых основ и учит преодолевать препятствия, встречающиеся в городской среде, а также готовит к необычным ситуациям, которые могут возникнуть в дорожном движении.
Бывшая хозяйственная территория парка преобразована в фитнес-площадку на открытом воздухе с 11 тренажерами, рассчитанными на разные группы мышц и с регулируемой нагрузкой. Два из них предназначены для людей в инвалидных колясках.
В этой зоне сохранены растения — различные туи, клумба с мятой и старая яблоня.