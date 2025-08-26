Уже в пятницу в парке Узварас откроют зону активного отдыха и спорта

В активной зоне расположен велопарк с различными типами трасс. Асфальтовая велотрасса типа pump track приспособлена для райдеров разного возраста и уровня подготовки — на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. В стартовой зоне трассы установлены четыре элемента, предназначенные для обучения преодолению препятствий. Благодаря простому рельефу и низким элементам трассу могут посещать также люди в инвалидных колясках, а также велосипедисты и любители роликов, скейтбордов и самокатов.