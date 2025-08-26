Исторические вагоны, мини-железная дорога, поездки на дрезине: в Риге состоится Праздник перрона для всей семьи
В последние выходные лета, 30 августа, Музей истории латвийской железной дороги, отмечая свой 31-й день рождения, приглашает всех желающих на Праздник перрона. Гостей ждут не только постоянная экспозиция музея, но и викторина «Заряжен историей», возможность подняться в исторические поезда, прокатиться на дрезине и принять участие в музыкальных активностях, подготовленных Латвийским национальным музеем литературы и музыки.
В честь юбилея сотрудники музея подготовили особую викторину «Заряжен историей», которая пройдет в историческом электропоезде серии ER 2. Участникам предстоит познакомиться с историей железных дорог, техническим развитием, культурными событиями и решить задания на сообразительность. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде. Предварительная регистрация обязательна: ej.uz/4d7p.
На празднике гостей ждут и любимые традиционные развлечения: возможность осмотреть исторические вагоны, покататься на дрезине, наблюдать демонстрации миниатюрной железной дороги (раз в час), а также принять участие в игре-ориентировании.
Сотрудники Национального музея литературы и музыки подготовили творческие активности:
- создание звуковых пейзажей поездки на «Звуковом столе» — специальном интерактивном объекте, где каждое прикосновение превращается в звук;
- работа с музыкальной печатной машинкой, превращающей печатание текста или стихов о поездах в музыкальную композицию;
- выставка музыкальных инструментов «Прикосновение», где представлен 51 экспонат от XVIII века до современности.
Кроме того, на территории можно будет устроить пикник и купить мороженое.
Программа праздника перрона (30 августа):
- Викторина «Заряжен историей»
- Подъем в исторические вагоны
- Поездки на дрезине (за доп. плату, в дождь не проводятся)
- Игра-ориентирование в уличной экспозиции музея
- Демонстрация миниатюрной железной дороги (раз в час)
- Выставка «Прикосновение» (музыкальные инструменты)
- Звуковые пейзажи на «Звуковом столе»
- Музыкальная печатная машинка
- Пикник и мороженое
Время работы музея: с 10:00 до 17:00 (с 10:30 открываются исторические поезда и стартуют поездки на дрезине).