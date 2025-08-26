Исторические вагоны, мини-железная дорога, поездки на дрезине: в Риге состоится Праздник перрона для всей семьи

В честь юбилея сотрудники музея подготовили особую викторину «Заряжен историей», которая пройдет в историческом электропоезде серии ER 2. Участникам предстоит познакомиться с историей железных дорог, техническим развитием, культурными событиями и решить задания на сообразительность. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде. Предварительная регистрация обязательна: ej.uz/4d7p.